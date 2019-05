¿Starbucks en Winterfell? el error viral de GOT

La Paz, Baja California Sur.- En el último capítulo (3x8) trasmitido de Game of Thrones, nos mostró como se vivió el duelo por la muerte de los que cayeron tras la batalla contra el Rey de la Noche en Winterfell, además del festejo por la victoria.

Para no perder la costumbre este episodio trajo algunas sorpresas, como Arya le rompe el corazón a Gendry al rechazar su propuesta de matrimonio, pero Gendry no fue el único sorprendido y con el corazón roto, ya que muchos fans se percataron que durante el festejo de victoria, en la mesa en donde se encuentran Jon y Daenerys, se encuentra un vaso de café de Starbucks.

That Winterfell starbucks cashier ain't ready to write Dany's name on her coffee cup #GameofThrones pic.twitter.com/N4ktWH1NlJ — Joseph (@TheGeneralSYD) 6 de mayo de 2019

Para muchos este es un terrible error de la producción, otros opinan que es publicidad, sin embargo hay quienes no se percataron de este detalle ¿tú lo notaste?, de no ser así aquí te lo mostramos junto con algunos comentarios de usuarios de las redes.

They left a #Starbucks coffee cup on the table

WTF #GOT pic.twitter.com/67dluan5Xa — Moayed bouzrieba (@odibouz) 6 de mayo de 2019

yeah the game of thrones Starbucks cup was bad but yall act like there wasn't a dodge ram hanging out in the opening pic.twitter.com/ArI76yo582 — D (@D_McWaters) 6 de mayo de 2019

Meme ouroboros #got starbucks pic.twitter.com/MfvHX6ldgK — Halstead (@withretsyn) 6 de mayo de 2019