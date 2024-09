Streamer Sin6n pide foto a Marco Antonio Regil sin saber quién es el conductor: me suena su cara

Marco Antonio Regil es un conductor mexicano conocido principalmente por ser el rostro de los programas de concursos más famosos de la televisión, sin embargo, parece que las nuevas generaciones no lo conocen. Ese fue el caso de una streamer que se acercó a pedirle una foto solo porque vio a más gente hacerlo.

Con más de una década de carrera televisiva, Marco Antonio Regil ha conducido programas con varios años al aire como "100 Mexicanos Dijeron", "Todo el Mundo Cree que Sabe" o “Atinale al precio”. Aunque para la streamer conocida en Twitch como Sin6n, el rostro del presentador solo le “suena conocido”.

En su cuenta de X, la joven streamer protagonizó un divertido momento que se volvió tendencia, porque pidió una foto al presentador sin saber quién era en realidad.

¿Marco Antonio Regil no es conocido?

Según contó la streamer, a bordo del avión en que viajaba la tarde del sábado, había un hombre al que las personas se acercaban para pedirle una foto. Con la confianza de que podría tratarse de alguien famoso, Sin6n no tardó en hacer lo mismo que los demás y se acercó a Regil.

“hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quién es, 1 y le pido foto”, escribió la streamer en X despertando el interés de sus seguidores por conocer la identidad del misterioso hombre.

hay un señor en el avión que no le dejan de pedir fotos y autógrafos, pero no sé quien es, 1 y le pido foto — sin6n ʚɞ (@sin6n_) September 21, 2024

Después de unos minutos cumplió con lo prometido y compartió la fotografía que se tomó con el hombre, poniendo fin a la incertidumbre y recibiendo comentarios cuestionando por qué no reconoce Marco Antonio Regil.

"Perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quien es, me suena mucho su cara pero no sé de donde", confesó.

perdón señor por decirle que lo admiro cuando en realidad no sé quien es, me suena mucho su cara pero no sé de donde 😭 https://t.co/1OeoYiVqHX pic.twitter.com/CIuXN7fIHY — sin6n ʚɞ (@sin6n_) September 21, 2024

Seguido de su publicación recibió muchas respuestas:

"¿Cómo no vas a saber quién es? Es conductor de varios programas de juegos, fue el primerito de 100 mexicanos dijeron y así", le respondieron.

Finalmente y después de ser tendencia, la joven escribió un mensaje más riendo de los sucedido "si me la choco volé", dijo.