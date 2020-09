Suspenden proceso penal en contra de #LadyCamaro

El Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos suspendió por 30 días el proceso penal en contra de la joven Keyla N, conocida en redes sociales como #LadyCamaro, quien el 19 de diciembre del año pasado provocó un accidente en unos arrancones que dejó una persona muertos y 11 más lesionadas, en la zona de El Bajío.

El asesor jurídico de la familia del joven fallecido, Joaquín MacGregor, detalló que durante el periodo de suspensión se buscará un acuerdo reparatorio en el Instituto de Justicia Alternativa, entre las tres víctimas a las que todavía no se les ha resarcido el daño y la defensa del imputada.

"Aceptamos en ese momento ambas partes. Una cosa no está peleada con la otra. El tema de que hayan modificado la medida cautelar, y que nosotros estemos en desacuerdo con eso, no quiere decir que nosotros no podamos iniciar pláticas conciliatorias Hola parte de la defensa. Con motivo de ello el expediente se va a suspender 30 días, para que el asunto se vaya al Instituto de Justicia Alternativa, ahí tengamos las prácticas y ver qué resultado se tiene".

El martes, el Juez Quinto de Control, Juan Paulo Dávalos, dictó medidas cautelares que permitirán a la joven Keyla N, seguir en libertad el proceso penal por homicidio a título de culpa, grave lesiones y abandono de personas.

El litigante agregó que presentarán un recurso de apelación para que se revierta dicha resolución a fin de que la joven de 18 años siga en prisión el proceso en su contra.

"El propio juez había emitido en la resolución anterior en la que había negado la modificación de la medida. Resulta desde nuestro punto de vista contrario a derecho que ahora bajo los mismos argumentos emita una resolución diferente. Lo que procede aquí para nosotros como defensa, es interponer un recurso de apelación, que obviamente esperamos que prospere porque nos parece que es muy clara la inconsistencia de la resolución del juez.

De acuerdo a las medidas cautelares impuestas por el juzgador, Keyla deberá pagar una fianza de 10 mil pesos, además de que tendrá que ir a firmar al Juzgado cada 15 días, durante seis meses.

Para dejar en libertad a la joven con medidas cautelares, el Juez argumentó que nueve de las 12 víctimas ya habían recibido reparación del daño.

Keyla se entregó días después de que el 27 de diciembre de 2019, causó un accidente en unos arrancones en el Circuito JVC, en Zapopan, a bordo de un auto Camaro rojo.

En el accidente atropelló a varias personas que estaban como espectadores. Uno falleció y 11 más resultaron lesionados.

