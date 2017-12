Taquitos, esquites, el metro: la CDMX lanza sus emojis bien chilangos

Hace unos meses se informó que la Ciudad de México contaría con su propia plantilla de emojis, los cuales describirían la vida cotidiana de la capital, la noticia del día es que la espera terminó porque ¡ya se pueden descargar!

¿Cuántas veces no te ha pasado que los emojis de WhatsApp, Telegram o Messenger no son suficientes o ideales para describir aquello que estás haciendo? Pues esto ya no será un problema gracias a los nuevos emojis que la CDMX ha creado y que son perfectos para completar tu colección.

Una torta de tamal, conocida como 'guajolota', un trompo de carne al pastor, el señor del gas, el metro, los de 'fierro viejo que vendan', y muchos más, fueron elegidos de entre 2 mil imágenes para completar esta plantilla de 200 emojis.

El tan amado y odiado Metro Foto: Emoji CDMX Una torta de tamal alías "guajolota" Foto: Emoji CDMX El señor asaltante, ya un clásico de la ciudad Foto: Emoji CDMX Unos ricos esquites Foto: Emoji CDMX La Cuauhtémoc señal Foto: Emoji CDMX Unos taquitos al pastor Foto: Emoji CDMX Catrina Foto: Emoji CDMX "Se compran colchones, lavadoras...o fierro viejo que vendan" Foto: Emoji CDMX Cantinflas Foto: Emoji CDMX La clásica quinceañera Foto: Emoji CDMX Y para las prisas, el refresco en bolsita y con popote Foto: Emoji CDMX Nuestra Frida Kahlo Foto: Emoji CDMX Como dejar fuera a los gaseros Foto: Emoji CDMX Un ajolote mariachi Foto: Emoji CDMX EL carrito de camotes Foto: Emoji CDMX El organillero Foto: Emoji CDMX Un xoloitzcuintle Foto: Emoji CDMX

Lo mejor es que estos stickers representan todo lo que los capitalinos encuentran en su vida diaria, desde los alimentos y transportes, hasta los personajes y lugares característicos de nuestra bella ciudad.

Fueron diseñados gracias a un concurso público convocado por el Laboratorio para la Ciudad, apoyados de The Lift, Design Week México, Estudio 7 y el Abierto Mexicano de Diseño.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó en su cuenta de Twitter que ya estaban disponibles los emoticones:

El paquete de #EmojisCDMX ya está disponible para usarse a modo de sticker en iOS https://t.co/Kmsj4RYtDN y Android https://t.co/9KvJDXF6JK #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) 26 de diciembre de 2017

Los "emoji keyboard by CDMX" los puedes descargar aquí para Android y para iOS.

Con esto, la CDMX se convierte en la primer ciudad del mundo en crear colectivamente sus propios emojis. ¿A poco no les quedaron bien chi...langos?