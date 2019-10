"La tecnología de hoy muñecos"; taxista presume cómo estafar a usuarios

En medio de la protesta del Movimiento Nacional de Taxistas, usuarios en redes sociales mostraron algunos momentos desafortunados que ofrecen los conductores que salieron hoy a las calles a exigir justicia laboral frente a aplicaciones con Uber, Cabify, Didi, entre otras.

Uno de los videos que más destacaron en su día de protestas fue el de un taxista que presumía la última en tecnología para estafar a los usuarios.

El taxista muestra que con un control remoto puede alterar el taxímetro haciendo que la tarifa aumente a su consideración; además puede controlar la música de su estéreo para evitar sospechas con los usuarios.

"Esta es la tecnología de hoy, muñecos", presumiendo su logro de robar a diestra y siniestra.

"¡Esta es la tecnología de hoy, muñecos!"



Mientras continúan los bloqueos, te dejamos un momento épico de #taxistas pic.twitter.com/Bf8jAldGOE — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 7 de octubre de 2019

Lo graban teniendo sexo en plena vialidad

Este día también se dio a conocer un video de un conductor de taxi de la CDMX teniendo relaciones sexuales al interior de su vehículo en una vía principal del Valle de México.

El video fue grabado por un elemento policiaco y posteriormente subido a las redes sociales, en donde fue duramente criticado por los usuarios que prefieren las aplicaciones de transporte privado.

El vehículo se encontraba en una vía de alta velocidad exponiendo las vidas de los amantes y conductores.

🎼



🎶 «Eran las dos de la tarde, piloteaba mi nave, ...» 🎶



Mañana no se les olvide verse en el espejo de cualquier taxista, mi gente.#Taxistas pic.twitter.com/TCZpf0cAQd — Donovan G (@donvanchipotin) 7 de octubre de 2019

Taxista amenaza con machete a franelero

El pasado 14 de septiembre un conductor grabó el momento exacto cuando un taxista amenazó a un ciudadano con un machete.

Los hechos ocurrieron sobre la calle de Camino Real a Xochimilco en la colonia Ampliación La Noria cuando un hombre que organizaba el tránsito se enfrascó con el chofer que rechazó seguir sus órdenes.

TAXI machetero en Cam. Real a Xochimilco y lateral periférico CDMX /UN RETWEET/ @pasotti_ @arnemx @supercivicosmx @SSP_CDMX @Claudiashein

Civil tratando de dar cause y turnos al tráfico y es amenazado por taxista gandalla que no se detuvo. pic.twitter.com/lgMAwXmG3N — Foucher (@FoucherMX) 15 de septiembre de 2019

"No soy banco para traer cambio pendeja"

El pasado 7 de agosto circuló en redes sociales un video en donde deja mal parado a los choferes de éste servicio.

A través de la cuenta Tlalpan Vecinos se denunció el mal trato que el conductor le dio a una usuaria por el simple hecho de no poder darle cambio.

"No soy banco para traer cambio pendeja [...] Ya no voy para allá, voy a dar vuelta [...] Bájate a la verga hija de tu puta medre neta", se escucha decir al taxista, el cual no parar de ofender a la joven, quien sólo se limita a responderle: "Dése la vuelta".

#DenunciaCiudadana



Hace unos instantes, una chica abordo este taxi en la base de Gran Sur. El enojo del señor, es que dice que el no es banco para andar trayendo cambio.



Video:Torre de vigilancia Topilejo pic.twitter.com/1628NhjZfY — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) August 7, 2019

El pasado 6 de junio un taxista enloquecido y atacó con un bat a un automovilista particular luego de un percance, causándole destrozos a su vehículo y lanzándole todo tipo de amenazas en la esquina de Acoxpa y Miramontes en la colonia Lázaro Cárdenas, en la alcaldía de Tlalpan.

El taxista de atacó con un bat a un auto Peugeot, dándole primero golpes y patadas a la puerta y cristal del lado del conductor.

Luego fue a sacar un bat de la cajuela de su taxi rosa y destrozó un espejo lateral y le hizo varios agujeros al parabrisas delantero, además de abollar el cofre a batazos.

Vean a este taxista enloquecido golpeando el auto de un particular que lo chocó.

Esto paso hoy en Acoxpa y Las Torres.#TaxiSeguro @SSPCMexico @LaSEMOVI @Claudiashein pic.twitter.com/8X6O0TCUXd — VÍCTOR EDÚ (@EDUX77) 6 de junio de 2019