¿No tenían con quién dejarlo? bebé disfruta del concierto de Taylor Swift desde el suelo

El furor por Taylor Swift llegó a París. El show transcurría de forma normal, hasta que unas Swfities, como se hacen llamar sus fans, captaron algo inusual en el público, pues un bebé, a meses de nacido, estaba acosado en el suelo disfrutando el concierto.

La imagen del bebé en el suelo de La Défense Arena, en París, durante el concierto de Taylor Swift, rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó críticas contra la mamá y la seguridad del recinto.

Aunque algunas personas reconocían que la madre al menos había tenido precaución al colocar protección en los oídos contra el ruido, la mayoría de los comentarios estaban en desacuerdo de que el bebé estuviera en el suelo, pues aseguraban que estaba en peligro al ser tan pequeño, por lo que necesitaba de al menos una silla o un portabebé.

Sin embargo, otras personas consideraban que no era una mala madre porque en lugar de abandonarlo en su casa, acudió con el bebé porque, supusieron, que no tenía una persona de confianza para que lo cuidara.

Otros usuarios culparon a la seguridad del recinto, e incluso consideraban que eran los únicos culpables de que el bebé estuviera en el suelo, pues de no haberlo dejado entrar, no estuviera en ese peligro.

I’m not defending the mom’s decision but the baby is wearing ear protection, you can see it better in this picture pic.twitter.com/mmiQkROqgs — Sara ✨ (@IfThisWasANovel) May 11, 2024

Finalmente, las posturas se dividían entre quienes estaban de acuerdo porque la mamá asistió y no se perdió del nuevo setlist de The Eras Tour, en el cual Taylor Swift incluyó canciones de su nuevo álbum The Tortured Poets Department.

¿Cuál es el nuevo setlist de The Eras Tour?

Para los conciertos de París, Taylor Swift modificó el setlist inicial de The Eras Tour, debido a que actualizó las eras con su nuevo álbum The Tortured Poets Department.

Por el nuevo álbum, el setlist del The Eras Tour queda actualizado de la siguiente manera:

Lover

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (ten minutes Version)

Speak Now

Enchanted

Reputation

…Ready For It?

Delicate

Don't Blame Me

Look What You Made Me Do

Folklore

Cardigan

Betty

My Tears Ricochet

Evermore

Champagne Problems

Marjorie

Willow

1989

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

Female Rage: The Musical (w/ elements of “MBOBHFT”, “WAfoLOM, loml, So Long, London & BDILH)

But Daddy I Love Him

So High School

Who's Afraid Of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It WIth a Broken Heart

Midnights

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma