[Video] "Te compro un boleto de vuelta a México", hombre agrede a trabajadora hispana en Houston

Houston.- Un nuevo episodio de racismo fue captado en video por una mujer en un restaurante de hamburguesas “Jack in The Box” en el sureste de Houston, cuando un cliente molesto con una empleada hispana del establecimiento le gritó diciéndole: “Te compro un boleto de vuelta a México”.

Según la mujer que captó el video con su teléfono y lo colocó luego en las redes sociales, el cliente, un hombre anglosajón se enojó luego de tener que esperar a que la empleada verificara un cupón para una hamburguesa gratis.

"Buy you a ticket back to Mexico": Dispute between angry Jack in the Box customer and worker caught on video. https://t.co/YWYLeIcrhG pic.twitter.com/h7cTcfZiur — ABC News (@ABC) 28 de mayo de 2018

"Oye, te van a despedir", dijo el cliente. "¿Cuál es tu nombre?". "María", respondió la empleada. "Adiós María. Te compro un boleto de vuelta a México", afirmó el cliente.

La mujer que publicó el video comentó que "nunca pensó que iba a experimentar racismo tan cerca". Señaló que su hija de nueve años estaba aterrorizada al ver el incidente.

Luego tuvo que hablar con su hija sobre el racismo y "por qué están sucediendo estas cosas".

El incidente ocurre dos semanas después de que otro airado cliente anglosajón atacó a trabajadores latinos que hablaban español en una cafetería de la ciudad de Nueva York.

