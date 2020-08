"Te mando tu comida y tres pesos", niño le escribe otra carta a su perrito Simón

Hace tiempo, se volvió viral la historia de un pequeño niño que tomó probablemente la decisión más difícil de su corta vida al tener de separarse de su amado cachorro llamado Simón.

El pequeño se vio orillado a dejar a su amigo Simón en un refugio donde lo cuidarán y atenderían sus necesidades, esto porque en su casa el cachorro era maltratado por su padre y él no quería que esto siguiera pasando.

La primera carta decía así:

"Te dejo a Simón, es mi perro, no quiero que mi papá le pegue, llora mucho porque no hay comida, te dejo mi ahorros para sus tortillas [...] Simón come mucho. No se lo lleven, cuando crezca vengo por Simón", dijo el inocente niño con la esperanza de que le cuidaran a su perro.

Para los usuarios de internet fue admirable la decisión del chico, quien a sus 10 años comprendía perfectamente la responsabilidad de tener una mascota, además demostraba el amor que le tenía, pues buscaba lo mejor para él.

El niño dejó a Simón en la puerta del refugio, incluyó una carta escrita a mano donde explicaba las razones de su acción, también pedía a las personas del lugar que lo cuidaran mucho y que no le pegaran.

Pero lo que enterneció a las redes fue la parte de la carta donde pedía que no lo dieran en adopción, pues cuando creciera volvería por él, además dejó sus ahorros para comprarle comida.

Ante tierno acto, el refugio no tardó en compartir la historia en su página de Facebook con el fin de encontrar al dueño del perrito, sin imaginarse el alcance que tendría.

Pero el tiempo pasó y como cualquier otro cachorro, Simón creció convirtiéndose en un perro grande, fuerte, sano y sigue viviendo con los dueños del refugio, se convirtió en un perro juguetón y travieso, le gusta socializar con otros perros y correr por todo el patio del lugar.

Pero la historia no terminó ahí, pues el tierno niño no ha olvidado a su amigo y continúa dejando cartas en el refugio para su Simón y de nueva cuenta el refugio las compartió en las redes sociales.

Por si la primera carta no había conmovido suficientes corazones, las demás lo hicieron pues, en cada una de ellas el chico expresa lo mucho que le hacía falta Simón en su vida.

En una de ella, escribió que se había enterado que fue al veterinario recientemente y le dejó 3 pesos para tortillas.

La segunda carta difundida por el refugio dice así:

Hola Simón, no puedo verte por el Covid, mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Pórtate bien, te extraño

Los dueños del refugio quedaron totalmente conmovidos por el amor que este niño le tiene al perrito, por lo que decidieron que Simón no se dará de adopción y en caso de que esto suceda, se irá a un hogar donde le permitan al niño ver a su amigo cuando desee.

Hasta ahora, el pequeño ha visitado a Simón varias veces y deja sus pocos ahorros para que consientan al peludito con su comida favorita. Sin duda una amistad que durará para siempre.