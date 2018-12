¡Los tenis de Marty Mcfly vuelven del futuro!

Con estos tenis, todos querrán volver al futuro. via GIPHY



Hace casi dos años, Nike dijo que sus tenis HyperAdapt se ajustaban solos, de la misma manera en la que Marty McFly lo hacía en la exitosa saga "Back to the Future" (Volver al Futuro).



No obstante, el precio del modelo rondaba los 720 dólares, que equivalen un poco más de los 14 mil pesos mexicanos, por si fuera poco, el stock estuvo limitado a 1000 unidades, muchísimas personas se quedaron con las ganas de usarlos. Hasta ahora…

Al parecer, la compañía decidió lanzar nuevamente el modelo, ahora más estilizado, y estarán disponibles a partir del 2019.

El modelo HyperAdapt 2.0 será la segunda generación del modelo original y ahora costará cerca de 350 dólares, poco menos de la mitad del anterior y equivale a casi siete mil pesos mexicanos.



La compañía dijo que esperan ofrecerlos a más gente y en especial a deportistas, en especial a los jugadores de baloncesto.



Mark Parker, CEO de Nike, dijo que estos formarán parte de una estrategia digital enfocada específicamente a deportistas de alto rendimiento, quienes habían pedido ya los tenis sin agujetas.