¿Thor juega con Islandia? Rúrik Gíslason el islandés que es furor en internet

Sí, seguramente mientras mirabas los partidos de Islandia te percataste de un rostro familiar. Se trata del delantero de la selección vikinga Rurik Gislason, quien se convirtió en el fenómeno de internet y no precisamente por su calidad de juego.

Dicho fenómeno se puede constatar en el aumento de seguidores que tiene el jugador delantero del SV Sandhausen de la Segunda División de la Bundesliga, pues pasó de tener unos 40 mil seguidores en Instagram antes del mundial y ahora cuenta con más de 730 mil.

A documentary film about our World Cup adventure is being filmed. This evening it was my turn to tell a few stories and talk about my experience so far🇮🇸🎥 _ _ _ #FyrirIsland #FIFAWorldCup #Documentary #Interview #Iceland Una publicación compartida de Rurik Gislason (@rurikgislason) el 19 Jun, 2018 a las 2:14 PDT

El secreto… pues nada más su parecido al actor australiano Chris Hemsworth, conocido mundialmente por interpretar al dios del trueno Thor, en el universo de Marvel.

Pocos abundan en su desempeño durante el juego contra Argentina, que termino empatando 1-1 en la primera fecha del torneo de la FIFA. Since the very first time I kicked a football my dream has been to represent my country at the World Cup. That dream came true last Saturday and it was an incredible experience 🇮🇸🙏🏻 It was a very tough game against one of the best teams in the world but we showed what we are made of. We are a team and we fight for each other all the way to the end! ___ #FIFAWorldCup #FyrirIsland #SAMAN Una publicación compartida de Rurik Gislason (@rurikgislason) el 18 Jun, 2018 a las 3:58 PDT

Pero la euforia por el jugador no ha quedado sólo en las redes sociales, la página dedicada a la búsqueda de parejas Meetic, Gislason ya tiene más de la meda de fan, que le han propuesto hasta matrimonio. We have rested, recovered, trained and prepared. We are focussed and we are ready⚽ _ _ _ #FyrirIsland #ISLNIG #Training #Ready #FIFAWorldCup #Iceland Una publicación compartida de Rurik Gislason (@rurikgislason) el 21 Jun, 2018 a las 9:56 PDT