Tiktoker da un mensaje a estudiantes que se quedaron en Bachilleres: eres afortunado

Hace unos días se dieron a conocer los resultados del examen de Comipems, que en México es quien organiza las convocatorias de ingreso a la educación media superior para los alumnos de secundaria que deseen continuar con sus estudios.

Sólo en la convocatoria de este 2024, poco más de 280 mil personas se registraron para obtener un lugar en alguna escuela de nivel medio superior, según lo que informó la vocera del Comipems Delia Carmina Tovar Vázquez

En las convocatorias se ofertan lugares para las preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras instituciones educativas como Colegio de Bachilleres o del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETyS), aunque estas dos últimas generalmente no son del agrado de los estudiantes.

Ante esto, un creador de contenido de nombre Sebastián dedicó unas palabras para los jóvenes que no obtuvieron un lugar en las preparatorias de la UNAM o del IPN y que cursarán esta estapa escolar en alguna de las otras instituciones educativas.

"Tú decides que estudiante quieres ser"

Del mismo modo, resaltó que "no todos los estudiantes tienen la oportunidad de continuar sus estudios" por lo que instó a los jóvenes a sentirse afortunados de tener esa oportunidad.

"Yo sé que no era tu primera opción un "bacho", pero no te sientas mal (...) diste lo mejor, tú sabes que enfrentar el examen no fue fácil pero considérate afortunado de poder seguir con tus estudios", dijo.

Asimismo, Sebastián invitó a los jóvenes egresados de secundaria a aprovechar el lugar que les fue asignado en esta convocatoria de Comipems y a "decidir qué tipo de estudiante quieren ser".

"Todas tienen buenos y malos maestros, buenos y malos estudiantes, pero tú decides que estudiante quieres ser", agregó.

#comipems2024 #comipems #colegiodebachilleres #bacho #bachilleres #resultadoscomipems

El video que ya suma casi 800 mil vistas tiene diversos comentarios de personas que compartieron sus experiencias estudiando en un Colegio de Bachilleres cuando inicialmente buscaban una escuela de la UNAM o del IPN.

"Hace un año lloraba por no haberme quedado en CCH, al día de hoy amo con mi vida a bacho 5" y "Yo cuando me quedé en Bachilleres me dentía de lo peor, pero una vez estando ahí me pude dar cuenda que conocí grandes amigos y todo", son algunos de ellos.