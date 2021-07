Alexa Moreno rompe las redes por rutina acompañada con música de Demon Slayer

La mañana de este domingo la gimnasta mexicana Alexa Moreno consiguió su pase a la final de salto de caballo en Tokio 2020; sin embargo, también llamó la atención de lo espectadores de la justa olímpica que para su presentación de piso utilizó una canción de la película de anime Demon Slayer: Mugen Train.

Después de enfrentar hace unos años críticas hacia su cuerpo, hoy Alexa Moreno se convirtió en la segunda mexicana en conseguir una final en salto de caballo, pero también conquistó las redes sociales por la selección de música para su rutina de piso.

Virales Con colorido doodle homenajean a la mexicana Ángela Peralta

La primer película de la franquicia Demon Slayer, de donde tomó la gimnasta la música para su presentación, se convirtió en un éxito de taquilla: en Japón fue la película más taquillera de la historia y su recaudación en otros países tuvo un gran desempeño.

➡️ Sigue la cobertura de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en ESTO

Fue a través del Twitter de la deportista que se dio a conocer que incluso el tinte con el que tiñó su cabello y el leotardo que utilizó fueron pensados por el concepto de la película. En ese mismo hilo aprovecharon para compartir algunos datos de Moreno.

Aquí la rutina completa de piso 🔥🇲🇽🙌🏻 VAMOS ALEXA #Mex #MexicoConAlexa https://t.co/5jLDebUb79 — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

Después de terminar la rutina que captó la atención de cientos de fanáticos del anime en México y Latinoamérica, la gimnasta confesó en una entrevista ser fanática de estas series.

"Me encanta Demon Slayer. Yo necesito esa música para poderme aventar las acrobacias, me motiva. También me gustan My Hero Academia, Fullmetal Alchemist, muchos manga. En Japón estoy en mi mero mole”, comentó Alexa Moreno.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Se tiñó de rojo su cabello, el leotardo estaba coordinado y su canción de piso fue el score de La Película 🎥 Demon Slayer: Mugen Train, que Es la peli más taquillera de la historia en Japón 🇯🇵 pic.twitter.com/1k6zvTgEbe — Alexa Moreno (@alexa_moreno_mx) July 25, 2021

La originaria de Tijuana buscará el próximo 1 de agosto la segunda medalla para México en estos Juego Olímpicos. Moreno ya ha ganado premios en salto de caballo, apenas en el 2019 obtuvo el bronce en la Copa del Mundo.