Totis despeja las dudas... "No nos vamos, somos el alma de las fiestas"

Después el anuncio de la supuesta bancarrota de Fritos Totis en México, por fin la empresa despejó las dudas sobre si se va o no.

"No me voy, esas piñatas no se rellenarán solas", escribió la marca en sus redes sociales.

Y es que en el fin de semana pasado trascendió que la planta de Totis en Chiapas cerraba por bancarrota, noticia que rápidamente fue difundida en redes generando cientos de comentarios de usuarios, quienes manifestaron su tristeza por la desaparición de la fritura.

Sin embargo, a través de su cuenta en Facebook la empresa ha dejado en claro que no se va, que nunca abandonarán a sus seguidores.

Este lunes en el marco del Día del Niño, Totis agradeció los mensajes de apoyo con un mensaje: "Porque seguimos siendo niños, gracias por estar a nuestro lado. #FelizDíaDelNiño 2018, ¿vamos planeando 2019?".

Los famosos aros de harina de trigo con sal y chile son del gusto de chicos y grandes, ideal para comer en cualquier momento y para fiestas, como lo manifestó una usuaria: "Totis no te vayas. Eres el mole de las fiestas infantiles y de piñatas".

Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero al parecer por sus mensajes en redes sociales, Totis se queda.