Tras burlarse de los zapatos de su compañero, lo mandan en huaraches a la escuela [video]

Un padre dio una lección a su hijo sobre el valor de las pertenencias al mandarlo a la escuela con huaraches por toda la semana, después de que se burlara de uno de sus compañeros por utilizar tenis piratas.

La usuaria China González (@chinagon21), por medio de TikTok, compartió el video que ya se ha vuelto viral. El joven, de nombre Jorge, sería estudiante de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien al ver que los tenis de su compañero de nombre Alan no eran originales decidió burlarse de él al no tener los recursos para comprar la marca.

El padre se habría enterado de la situación, por lo que decidió tomar acción. Al comenzar el video señala que pidió permiso a la escuela y los maestros para grabar el material al hacerlo en la explanada de la escuela con su hijo de frente mientras muestra gran pena.

Como parte del castigo, su hijo también tenía que regalar sus tenis favoritos de la marca Adidas al compañero del que se burló y usar huaraches por una semana en lo que lograba conseguir para comprar calzado nuevo.

“Resulta que mi hijo se está burlando de su compañero por tener tenis piratas, entonces yo lo voy a mandar toda la semana en chanclas para que ‘agarre la onda’, aprenda la lección de que no debe hacer sentir menos a las personas con menos oportunidades”, aseguró el padre.

Después de esto, quien graba el video señala el esfuerzo que realizó para que pudiera tener la oportunidad junto a su familia de que ya puedan comprar cosas originales y gozar de varias comodidades, debido a que pasó por dificultades en su infancia como el tener que caminar hasta cinco kilómetros solo para llegar a su escuela.

“No te debe hacerte sentir mejor o superior a otras personas hijo (tener buenas cosas) ni tampoco el traer estas sandalias te va a hacer sentir peor o superior, ni te da derecho de burlarte de otras personas o tus compañeros que no sabes lo que están pasando en sus casas”, afirma el padre. “Entonces tú ¿por qué quieres humillar a otras personas? ¿por qué quieres hacerlas sentir mal?”.

Posteriormente el padre explica a su hijo que él tendrá que entregar sus tenis favoritos al compañero de que se burló de su propia mano. Esto causa cierto enojo y recelo al joven, quien afirma que son sus tenis a lo que recibe de respuesta que “eran” y que tendrá que utilizar los huaraches hasta que pueda comprarse otros.

“Se me hace que es una lección correcta… No me interesa (que sean sus zapatos favoritos) tu vas a andar con estos toda la semana para ver si ‘agarras la onda’. Ya sé que se están riendo tus compañeritos, pero no me interesa, prefiero yo darte esta lección de vida que no lo hago con ánimos de ofenderte o hacerte sentir mal o que lo haga otra persona”, afirma.

Para concluir el mensaje a su hijo, el padre recalca que no podrá dejarle una gran herencia en dinero o bienes, pero sí una de muchos valores, por lo que se disculpa por grabar el video, pero siente que es la mejor forma de hacerlo.

¿Fue la mejor forma de darle una lección?

El video ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones tras ser publicado el 2 de junio, además de tener más de 54 mil comentarios al debatir de gran manera los usuarios si fue una forma correcta de dar la lección o pudo ser diferente.

En especial al considerar muchos que grabar el video y poner al joven en medio de su escuela es ya un intento de humillación y que podría tener un efecto negativo en él. Mientras que otros defendieron que el detener a una persona que hace bullying y mostrar su castigo a otros podría hacer que cambien su actitud.

“Veo que muchos dicen que en privado se corrige, pero el muchacho no humilla en privado, creo que, si él está en una familia con valores y unida lo entenderá”, escribió la usuaria Gabyliz.

“Grabarlo ya fue un exceso, con que le hubiera regalado sus tenis favoritos y le hubiera pedido una disculpa en público habría sido suficiente creo yo”, comentó el usuario Fide.

“Cada quien conoce a sus hijos y hay lecciones fuertes y necesarias en mi opinión es mejor hacerlo uno que la propia vida”, indicó la usuaria Greda. Mientras que, la usuaria Aurora debatió: “No amigo, la educación es corregir en privado y felicitar en público. Todo lo que le dice está bien, pero en privado se educa”.

Una gran parte de los usuarios también señaló entre seriedad y humor que los huaraches no son un calzado nada barato y otros más que tuvieron que llevar ese tipo de calzado por necesidad o que tuvieron que utilizar de materiales como plástico que llegaron a causar daños en sus pies.

Nota publicada en El Sol de Puebla