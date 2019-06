¡Tu playlist favorito podría ser escuchado en la Luna!

Todos los días seleccionamos un playlist para ir a la escuela, al trabajo, incluso para hacer quehacer, el cual, sin duda, ameniza cada segundo, pero ¿qué pasaría si tuvieras que viajar a la Luna? ¿Con qué canciones te irías hasta allá?

Pues es momento de que te pongas a seleccionar cada una de tus favoritas, ya que con motivo al 50 aniversario de la misión Apollo, la NASA ha puesto sobre la marcha una actividad que consiste en saber cuál sería el playlist que escucharías si pudieras realizar ese viaje.

"La música se ha entrelazado a lo largo de la historia de los vuelos espaciales, desde canciones previas al lanzamiento hasta llamadas de despertador a los tripulantes que tocan instrumentos en la Estación Espacial Internacional".

We’re 46 days away from our #Apollo50th anniversary, when humans walked on another world for the first time in history! As we continue our plans to send the first woman and next man to the Moon in five years, take a look back at our @NASAMoon missions: https://t.co/zbc7e81zq9 pic.twitter.com/NjKWMahD1z — NASA (@NASA) June 4, 2019

Los playlist ganadores serán utilizados como método de relajación para los astronautas que regresarán a la Luna en 2024

"Al celebrar el 50 aniversario del Apolo 11, también nos estamos preparando para regresar a la Luna en 2024, lo que significa que los astronautas tendrán un viaje sin escalas de aproximadamente tres días por trayecto, el último viaje de larga distancia".

Wow, there are a lot of @BTS_twt & RM fans! Thanks for the submissions – we’ll add "Moonchild," "Mikrokosmos" & "134340" to the playlist! What other songs can we include on #NASAMoonTunes? https://t.co/nM3plxpMfL pic.twitter.com/BL9yBsOwQI — Johnson Space Center (@NASA_Johnson) June 4, 2019

Sólo debes compartir tu lista de canciones seleccionadas agregando el hashtag #NASAMoonTunes.

“¡Estamos aceptando tus sugerencias para las canciones que creas que deberían estar nuestra lista de reproducción #NASAMoonTunes!”.

Las convocatorias iniciaron el 3 de junio, pero no te preocupes, que aún tienes hasta el 28 de junio para enviar tu propuesta.

La lista de reproducción se dará a conocer el 13 y 14 de julio durante un programa en vivo en Third Rock Radio de la Nasa.

¿Qué esperas para enviar tu playlist?