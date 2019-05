Rapan y encueran a dos mujeres en Tapachula; les gritaban rateras

Lamenta CEDH falta de intervención policial en agresión a mujeres

El pasado jueves, dos mujeres fueron golpeadas en la ciudad de Tapachula acusadas de un presunto robo, el video que circuló en redes sociales mostraba a dos féminas sometidas en medio de la muchedumbre mientras eran golpeadas, les cortaban el cabello e incluso las desnudaron.

En el citado video se puede ver a una mujer mayor que intenta todo el tiempo proteger a la más joven de los abusos a que estaban siendo sometidas, posteriormente se les permite marchar casi completamente desnudas, cubiertas únicamente por girones que no les permitían cubrir su desnudez.

Son hechos denigrantes por parte de la población que se ensañó con las dos mujeres quienes presuntamente robaron, pero no hay denuncia.

Ángel Milton Ordoñez Rodríguez. Visitador General especializado en Asuntos de Atención a Migrantes de la (CEDH).

Tras los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de la Visitaduría General Especializada en Asuntos de Atención a Migrantes reprobó la falta de actuación de la policía municipal de Tapachula, al no intervenir de manera oportuna para evitar la agresión que sufrieran las dos mujeres.

Versiones en las mismas redes sociales indican que ambas fueron atacadas al ser acusadas de robo en una tienda de ropa en el centro de la ciudad, sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota es notorio el hecho de que no se ha presentado denuncia alguna ante ninguna instancia legal, y tampoco hay evidencia de los hechos de que son supuestamente acusadas.

🚨 Trasquilan a presuntas rateras y las obligan a caminar desnudas por las calles de #Tapachula; son madre e hija 🚨👇😱🐭🧐

¿Crees que estuvo bien? pic.twitter.com/emJzp1sOoE — AnonymusSinCensura (@anonymus_sin) May 17, 2019

El titular de esta Visitaduría General, Ángel Milton Ordóñez Rodríguez lamentó, que durante el tiempo que duran los videos que se exhiben en las redes sociales no haya acudido ninguna corporación de la policía, a evitar estos lamentables actos de molestia ciudadana que van en contra de la constitución política de los estados unidos mexicanos, tal como reza el articulo 17, que nadie puede hacer justicia por mano propia.

Es lamentable que en el tiempo que dura el video no acude ninguna corporación de seguridad pública, por lo que hay insuficiencia en la protección de la población en este caso. La policía municipal especialmente que siempre está dentro del primero cuadro de la ciudad no estuvo, no atendió esta situación

Ordoñez Rodríguez mencionó, que en las mesas de reconstrucción de la paz y seguridad que se realizan en Tapachula se han establecido patrullajes permanentes en el centro de la ciudad debido a su incidencia delictiva, sin embargo, en esta ocasión se desconoce porque no hubo tal presencia de los uniformados.

Por lo tanto, dijo que ya se inició la queja pertinente hacia las autoridades responsables de estos acontecimientos lamentables suscitados el jueves por la tarde, por ello pidió a la población no imitar estas conductas negativas que ya se investigan y deberán ser sancionadas.

Lee más de Diario del Sur ▼

Policiaca Feminicidios, una constante en Chiapas

Local Piden eficiencia en atención de violencia contra mujeres