 Fortnite termina  y un agujero negro se traga el juego

Los gamers fans de Fortnite no lo pueden creer, en el final de la temporada 10 del juego resulta que era absorbido por un agujero negro y ahora no hay forma de entrar al juego. Y no solo el mapa ha sido absorbido, sino que los jugadores que estaban en el menú del juego también han podido ver como el agujero negro se lo tragaba todo.

Epic Games ya había avisado que el fin estaba cerca, pero nadie se imaginaba que llegaría de esta forma.

Hace una hora, la cuenta de twitter oficial de Fortnite, publicaba un tweet donde veíamos a varios avatares despidiéndose del autobús de batalla, el vehículo que transportaba a los 100 jugadores a la isla de Fortnite, sin embargo ahora en la cuenta de Twitter solo aparece el tuit con el hoyo negro.

... https://t.co/cTqXvOTuoa — Fortnite (@FortniteGame) October 13, 2019

Aquellos usuarios que se perdieron el evento en directo (muchos usuarios no se han podido conectar a los servidores porque estaban saturados), pudieron disfrutar de una animación en el menú principal. Esto es lo que ocurrió:

Those who missed the event still were affected in the lobby.



(video by @LordSpinkingham) pic.twitter.com/pVwo8UabgH — Fortnite News (@FortniteBR) October 13, 2019





Si te has perdido el evento en directo, aquí puedes ver una retransmisión con todo lo que ocurrió dentro del mapa. ¡Espectacular!