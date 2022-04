Usuarios de redes sociales piden se retire el documental de Jimmy Savile de Netflix

Recientemente un documental en Netflix ha causado polémica en redes sociales, hablamos de "Jimmy Savile A British Horror Story" , el cual retrata los abusos a menores de edad por parte del famoso conductor de Top of the Pops, programa que se transmitió en el Reino Unido por más de 40 años.

Savile, quien fue condecorado como caballero por la reina Isabel II, habría abusado de más de cien menores entre 1955 y 2009, y también practicaba la necrofilia.

Las críticas en redes sociales

Algunos usuarios han criticado que el documental de Netflix no da una imagen verídica del conductor de televisión, así lo señala la usuaria @_whatkatydid_

Watching Jimmy Savile A British Horror Story on Netflix. A lot of his strange behaviour and innuendos put down to being "Good old Jim and his Northern sense of humour" Money and power talks.

Traducido el tuit diría: Viendo Jimmy Savile Una historia de terror británica en Netflix. Gran parte de su extraño comportamiento e insinuaciones se atribuyen a ser "el buen viejo Jim y su sentido del humor norteño". Habla de dinero y poder. Vergonzoso.

También hay señalamientos críticos hacia las autoridades y a los medios de Reino unido y su responsabilidad en el caso, como lo señala el usuario @Heathfeath45

Just watched the Netflix #Savile documentary and he was worse then I thought. Seriously UK, giving the man keys to a mental hospital prison and he's not even qualified. It's absolutely horrific and blame lays in the media/entertainment and police systems that shield him. — Tardis_lass (@Heathfeath45) April 7, 2022

"Acabo de ver el documental de Netflix #Savile y estaba peor de lo que pensaba. En serio Reino Unido, dándole al hombre las llaves de un hospital psiquiátrico y ni siquiera está calificado. Es absolutamente horrible y la culpa recae en los medios de comunicación/entretenimiento y los sistemas policiales que lo protegen".

Por esta misma línea se mantiene el tuit de @Gary36623569, el cual remarca el encubrimiento por parte de la Corona Británica a los abusos de Jimmy Savile.

Charles may have enabled sex abusers by protecting and giving credibility to sex offenders and paedophiles. It’s also a potential abuse of position and power, yet no investigation has ever taken place. #AbolishTheMonarchy #Savile pic.twitter.com/K30m97gBfa — no more unelected heads of state (@Gary36623569) April 7, 2022

"Charles pudo haber permitido a los abusadores sexuales protegiendo y dando credibilidad a los delincuentes sexuales y pedófilos. También es un posible abuso de posición y poder, pero nunca se ha llevado a cabo ninguna investigación. #AbolishTheMonarchy #Savile"

También los usuaros circulan fotos del príncipe Carlos con Savile para revelar la buena relación que llevaba Jimmy con la Corona.

What must Prince Charles think of us, that he saw Jimmy Savile as his conduit to the common people?#Savile #ABritishHorrorStory pic.twitter.com/hy79OtJuPH — CLARE SAMBROOK (@CLARESAMBROOK) April 7, 2022

El documental producido por Netflix es una investigación sobre 450 denuncias de agresión y abuso sexual, cabe decir que las víctimas contaban con tan sólo cinco años de edad.