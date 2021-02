¡Vacaciones express! Ted Cruz regresa a Texas tras críticas por viajar a Cancún en plena ola invernal

Mientras los texanos sobreviven a la intensa ola invernal que acecha a Estados Unidos y parte del norte de México, el senador de este estado, Ted Cruz, decidió "huir" a Cancún y disfrutar de un clima más agradable.

Sin embargo, el gusto le duró apenas unas horas, pues tras las duras críticas que lanzaron en redes sociales, el senador, quien argumentó que realizó esta visita a la región del Caribe mexicano con la finalidad de "ser buen padre", regresó a Texas.

➡️ Si usan cubrebocas, no confían en Dios; obispo de Tamaulipas desata polémica con el Covid-19

"Esta ha sido una semana exasperante para los texanos. El estado más grande del país más grande del mundo se ha quedado sin energía (...) Con la suspensión de clases nuestras niñas pidieron hacer un viaje con amigos".

Cruz says he flew to Cancun “wanting to be a good dad” to his girls.



CDC: "Travel increases your chance of getting and spreading COVID-19. CDC recommends that you do not travel at this time. Delay travel and stay home to protect yourself and others from COVID-19." https://t.co/9ONQrcRL1a — Jon Passantino (@passantino) February 18, 2021

A través de un comunicado, Ted Cruz detalló que su vuelo de regreso a Estados Unidos lo realizará esta tarde y aseguró que en todo momento estuvo en constante comunicación con los líderes estatales y locales para conocer el fondo de lo que sucedió en Texas.

"Queremos recuperar nuestra energía, nuestro agua encendida y nuestros hogares calientes. Mi equipo y yo continuaremos usando todos nuestros recursos para mantener informados y seguros a los tejanos".

El miércoles por la noche comenzaron a circular en redes sociales un par de fotografías donde se muestra al senador estadounidense con su familia en el aeropuerto y luego abordando el vuelo.

➡️ Chumel Torres y Nestora Salgado se enfrentan en redes por iniciativa sobre tortura

Sin más, usuarios de Twitter arremetieron contra Ted Cruz, pues el estado al que pertenece atraviesa uno de los peores desastres de la historia, el cual ha dejado al menos 21 muertos y 4.3 millones de personas sin servicio eléctrico ni agua desde ya hace varios días.

"El senador estadounidense de Texas voló a Cancún mientras el estado se estaba congelando, ¿tenía que hervir agua?", escribió el representante estatal Gene Wu, demócrata por Houston.

Guess which US Senator from Texas flew to Cancun while the state was freezing to death and having to boil water? pic.twitter.com/fNY00EmMMR — Gene Wu (@GeneforTexas) February 18, 2021

"¡Texas, te mereces algo mucho mejor! Mejora tu representación a partir del 22!", tuiteó el presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison.

➡️ Memes no perdonan a The Weeknd en el Super Bowl

Apenas ayer el senador difundió información sobre un centro de calentamiento en San Antonio, además de una solicitud para que los residentes del sur de Texas donen sangre, pero nada mencionaba algún vuelo, hasta hoy que tuvo que dar a conocer la razón por la que decidió viajar a Cancún.

ATTN TX: City of San Antonio opens warming center at the Henry B. Gonzalez Convention Center



For more information on shelters in #SanAntonio, click here --> https://t.co/tSbGi2KJ4H https://t.co/nMMKXec4HA — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) February 17, 2021

Algunos demócratas e incluso el periodista David Martin Shuster confirmaron los rumores asegurando que se trataba de Ted Cruz.

"Recién confirmado @SenTedCruz y su familia volaron a Cancún esta noche por unos días en un resort que habían visitado antes. Cruz parece creer que no tiene mucho que hacer en Texas para los millones de compañeros texanos que permanecen sin electricidad, agua y literalmente se están congelando".

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe — David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021

Ted Cruz, quien votó para no condenar al expresidente Donald Trump en su segundo juicio político por la toma al Capitolio, fue acusado de hipocresía, pues recientemente el senador hizo una publicación en contra de los demócratas donde los calificó de "ricos y desconectados".

➡️ Cómo surgió el auge por Baby Yoda

Por otra parte, hubo quienes, al no encontrar algún dato que asegurara que realmente era el senador quien aparece en las imágenes o se tratara de un viaje pasado, pidieron esperar antes de lanzar la lluvia de críticas. Otros más aceptaron lo que estaba ocurriendo y consideraron que no se debe juzgar tan duro a Cruz, ya que "no se puede hacer mucho para ayudar a los texanos".

Estadounidenses varados en Cancún

Miles de turistas se han quedado varados en el aeropuerto Internacional de Cancún debido a la cancelación de vuelos con destino a Texas.

Van tres días en los que vacacionistas procedentes de Estados Unidos se ven afectados por las condiciones climáticas de su ciudad, por lo que se ven obligados a permanecer en esta región del Caribe Mexicano.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asur informó que el lunes pasado fueron 23 los vuelos cancelados de Texas; el martes fueron 11; y el miércoles, nueve conexiones se tuvieron que cerrar.





|| Con información de Rafael Martínez, corresponsal en Cancún ||

Lee más ⬇️