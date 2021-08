Vanessa Guzmán: ¡de Miss Universo al fisicoculturismo!

La exreina de belleza chihuahuense Vanessa Guzmán comenzó su carrera en el fisicoculturismo con el pie derecho, al ganar en su categoría en el evento Vallarta BodyFit, donde impactó por su perfecta musculatura, al mismo tiempo que busca conseguir su carnet profesional.

Vanessa, quien fue coronada Nuestra Belleza México en 1995, busca incursionar dentro de este exigente deporte como lo es el fisicoconstructivismo, debutó mostrando una buena musculatura, consiguiendo la chihuahuense el primer puesto en la categoría Open Máster y tercer lugar en Novice.

Cabe mencionar que Vanessa Guzmán se ha puesto en las manos del entrenador chihuahuense Óscar Domínguez, quien en los últimos años se ha convertido en el mejor preparador en este deporte, el cual requiere mucha disciplina y dedicación, tanto en los entrenamientos como en la alimentación.

La también actriz, que saltó a la fama en 1995 en el concurso Nuestra Belleza México, sorprendió a propios y extraños, donde fue criticada en redes sociales por la transformación de su cuerpo, pero la de actriz chihuahuense deja las criticas atrás y se enfoca en buscar su carnet profesional.

A través de esta red social, la actriz muestra lo disciplinada que es y las arduas horas de entrenamiento, ya que desde hace meses tenía la intención de participar en este certamen de fisicoculturismo.

“Se acerca la meta, se acerca el objetivo. Se necesita mucha preparación mental para poder sobrellevar absolutamente todo, pero sin duda el apoyo de todos ustedes, la gente que me conoce, que sabe y que conoce mis objetivos, a todos ustedes: gracias. A toda la gente que me odia que me critica: gracias triples porque me hacen más fuerte cada vez”, señaló la actriz.

Es así que el siguiente reto de la actriz y ex reina de belleza será buscar el carnet profesional en el evento de norte américa, competencia en la cual acudirán las mejores exponentes de este deporte.