Very Mindful, Very Demure: la tendencia a la que se suben Kim Kardashian, J Lo y Lindsay Lohan

Las redes sociales son el nicho de cualquier nuevo concepto que implique novedad, belleza y, a veces, ironía, todos estos elementos los ha reunido una nueva tendencia, el estilo “Very Mindful, Very Demure”.

El término se viralizó luego de que una tiktoker de nombre Jools Lebron, utilizó la frase mientras se maquillaba frente a la cámara y definía su rutina como y su estilo como algo muy simple, muy sobrio y discreto.

La actitud sarcástica de la influencer ayudó a que rápidamente otras personas replicaran la frase, al grado de que estrellas como Kim Kardashian, Jennifer López, Lindsay Lohan, Jenna Ortega y Jamie Lee Curtis también han adoptado el estilo “Very Mindful, Very Demure”.

¿Qué significa “Very Mindful, Very Demure”?

El significado de la frase “Very Mindful, Very Demure” en español quiere decir “muy consciente, muy recatada”, está relacionada con la forma en que las mujeres “deben ser y verse”, según los estereotipos que suelen rodear a las mujeres sobre la apariencia o comportamiento.

La “diva feroz”, como la maquillista se autodenomina, indicó en otro video que su frase fue utilizada por ella como sarcasmo y que la palabra “demure” fue utilizada como una broma que hace referencia a ella misma.

"¿Ven cómo me maquillo para el trabajo? Muy consciente. Muy recatada. No vengo a trabajar con una sombra de ojos verde. No parezco un payaso cuando voy a trabajar ¿Ven cómo estoy presentable? Así como llegué a la entrevista, así voy al trabajo", menciona Lebron en su video.

La palabra “racatada” levantó mucha intriga en las redes sociales, ya que su definición implica ser una persona pudorosa, modesta y decente, según la Real Academia de la Lengua Española.

Ante ello, Jools Lebron invitó a sus seguidores a adoptar la palabra “demure” de una forma muy personal y aplicarla no como un concepto sino como una actitud.

"Hay que ser recatado y consciente con las personas que te rodean, pero también contigo mismo y cómo te presentas al mundo", mencionó la influencer en otros de sus tiktoks.