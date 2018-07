[Video] Acróbata cae al vacío en pleno show en vivo

America’s Got Talent es un reality show estadounidense, que se dedica a cazar nuevos talentos y no importa si son cantantes, bailarines o hasta entrenadores de perros, el punto es demostrar que tienen talento para poder apoyarlos.

En este show se ha visto de todo y ha tenido versiones en casi todo el mundo, incluido México. Esta vez el show de nuevo estuvo en boca de todos cuando una pareja de acróbatas realizaba una actuación casi perfecta, hasta que un error técnico provocó la caída desde las alturas de uno de ellos.

El duo conformado por los esposos, Mary y Tyce realizaban la última parte de su acto en la que él se cubría los ojos y tenía que agarrarla de los tobillos, sin embargo, un error de cálculo causó que elle cayera de cabeza.

Afortunadamente en el escenario había una colchoneta que protegió a Mary de sufrir lesiones severas.

Los jueces quedaron impactados, ya que el acto además de ser espectacular también fue peligroso. Mary y Tyce pidieron a los jueces terminar con su actuación, pero ellos con los efectos del susto, les pidieron que no lo hicieran.

“Esto no es America’s Got Perfection, es America’s Got Talent”, dijo el juez invitado Ken Jeong. “Nadie puede hacer esto. Quiero decir, ¡está bien!”, dijo.