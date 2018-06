[Video] Así fue como #LadySíQuepo se aferró al vagón del Metro de la CDMX

Cualquier hora pico en el Metro de la Ciudad de México se convierte en el "caldo" perfecto del estrés para miles de usuarios que utilizan el transporte para llegar a tiempo a sus lugares de empleo, escuelas o a citas importantes a primera hora del día.

Es una estación de la línea 7, una mujer se aferra desesperada para entrar al convoy lleno de mujeres, mismo que está detenido porque está parada justo en el borde donde cierra la puerta, su intento por ingresar molesta a las usuarias ya que no puede avanzar su marcha.

"Es que ella no se quieren arrimar, pues no nos vamos entonces" dice la señora en un tono de más desespero agrega, "que se muevan ellas si no, no se van", los ánimos se empiezan a crispar una voz entre el tumulto grita "sáquenla".

Para evitar una gresca y retrasar más a los usuarios, un oficial de la policía se acerca a intervenir, la mujer sale del paso de la puerta para explicarle la situación y en ese momento las puertas se cierran, pero el enojo no terminó ahí, la señora despide el convoy con un "a chingar a su madre, órale, todas juntas".

El enojo de la señora de la señora le valió para que la apodaran en redes sociales como #LadySíQuepo y unos cuantos memes.

Así fue como surgió #LadySíQuepo