[Video] "Baja la pierna, no andes enseñando", senador regaña a su esposa durante transmisión

La transmisión en vivo de la influencer Mariana Rodríguez y el senador y candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, causó revuelo en redes sociales, al grado de acusar al político de machista.

Durante casi media hora, la pareja come, comparte algunos datos sobre el Covid y hasta hablan sobre el próximo cumpleaños de Mariana pero cerca del minuto 11, Samuel regaña a su esposa por dejar ver su pierna durante la transmisión.

"Oye súbete la cámara que estás enseñando mucha pierna... Me casé contigo pa' mi, no pa' que andes enseñando".

Tras la publicación del video, se desataron fuertes críticas en redes sociales hasta el punto de acusar al candidato de misógino y machista.

No mames, Mariana Rodríguez debió de saber que Samuel García era un pendejo y un machista desde que llego a la cena con una playera pitera de Futbol, sea del equipo que sea, eso es naquisimo. Pero que vergas puedes esperar de los regios que son de "primer mundo". #AmigaDateCuenta

Samuel García diciéndole a Mariana que baje la pierna porque se casó con ella "para él" como si las mujeres fuéramos propiedad #YoEnseñoLoQueQuiera #MiraSamuel #SamuelGarcia

No se confundan, el decir "amiga date cuenta" es una forma de machismo internalizado, revictimiza y culpa a Mariana por no poner un alto cuando en verdad #SamuelGarcia es el macho culero que tiene que dejar de ser un violentador.



Polémica pareja

Esta pareja ha causado diversas críticas, ya que en plena pandemia, el 27 de marzo sorprendieron con la noticia de su boda. Ambos compartieron en redes sociales las fotos que los mostraron en el altar en la que justificaron que no podrían esperar y que incluso a la ceremonia sólo asistió el núcleo familiar.

El 26 de abril, también en redes sociales la pareja compartió la llegada de su primer bebé, posteriormente el 29 de mayo informaron sobre la pérdida de su primogénito.

Ver esta publicación en Instagram @samuelgarcias en manos de Dios y de los humanos; casarse es uno de los eventos más importantes en la vida de un hombre y de una mujer. Todos soñamos que nuestra boda sea inolvidable, extraordinaria, que sea un evento que podamos compartir con toda nuestra familia y con todos nuestros amigos. Desgraciadamente hoy estamos pasando por una emergencia nacional en México y en Nuevo León. Una emergencia que no sabemos cómo o cuándo va a terminar. Samuel y yo no íbamos a poder compartir este paso con todos nuestros amigos y familia como lo hubiéramos querido, por ello es que decidimos no esperar más y dar este paso hoy mismo en el más reducido núcleo familiar. Fue una boda muy limitada, solo fue la ceremonia religiosa, no hubo fiesta. Ya habrá tiempo de celebrar, hoy con la bendición de Dios unimos nuestras vida y eso es lo único que nos basta y sobra. Te amo Samuel. Una publicación compartida de Mariana Rodríguez de García (@marianardzcantu) el 27 Mar, 2020 a las 8:04 PDT

No es la primera vez que Mariana Rodríguez ha sido tendencia en redes sociales, ya que el año pasado fue objeto de burla y memes en Twitter por recomendar un curso para ser ama de casa al cual ella acudió y dio referencias a sus seguidores, “…te enseñan a todo, como tender una cama súper bien, como lavar un baño…” , mencionó la joven donde etiqueta la cuenta de Instagram del curso.