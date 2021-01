Así responde Bernie Sanders tras convertirse en el "meme favorito" por su look abrigador

Los memes de Bernie Sanders le dieron la vuelta al mundo y no es para menos, pues el senador conquistó Twitter con su look portando un abrigo y manoplas de franela.

La imagen del excandidato presidencial sentado en una silla, como invitado frente al Capitolio y bien abrigado por las bajas temperaturas, hicieron que robara el protagonismo previo a la investidura de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos.

Foto: AFP

Luego de la ceremonia y tras volverse viral, Gayle King, titular de CBS News lo entrevistó y le preguntó sobre su outfit, el cual no pasó desapercibido y se volvió viral en toda la red.

“En Vermont, nos vestimos abrigados, sabemos algo sobre el frío. No nos preocupa tanto la buena moda. Queremos mantenernos calientes. Y eso es lo que hice hoy".

Hours after his inauguration look inadvertently went viral, Sen. Bernie Sanders told CBS News' @GayleKing, "You know, in Vermont, we dress warm." https://t.co/Q4VDPVskTa pic.twitter.com/HPNLMAaIWI — CBS News (@CBSNews) January 20, 2021

Así fue como el demócrata respondió entre risas, la enorme atención que recibió del público el día de ayer, convirtiéndolo en tendencia tras la ola de memes que surgieron en todos lados.

Cabe destacar, que una reportera de Buzzfeed reveló el origen de las famosas manoplas que el funcionario llevaba puestas.

Foto: AFP

Según una periodista éstas fueron un regalo hace dos años de la profesora Jen Ellis, de Essex Junction al senador, las cuales están echas de lana reciclada y que incluso, ya las ha usado anteriormente en otras ocasiones.

