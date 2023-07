Por chistosita: juez le cancela la boda por broma de la novia en plena ceremonia (Video)

En uno de los días más importantes de una persona que sería su boda uno pensaría que se vale pasarla bien y bromear, sin embargo, hay algunas personas a las que les molesta que no se tomen en serio estas ceremonias.

Tal fue el caso de una novia en Brasil que se casaría pero el juez se enojó por algo que dijo la mujer, tanto así que se pospuso la fecha.

El juez no aguantó la broma

En el clip puede verse cuando a la pareja de Brasil quienes lucían felices junto a sus testigos y familiares mientras ambos estaban a punto de decir el famoso “Sí, acepto”.

“Señor Danilo, ¿es de su libre y espontánea voluntad casarse con la señorita Mirian?”, el hombre respondió “Sí”. El juez se dirigió a la joven cuyo nombre es Mirian y le hizo la misma pregunta, a lo que ella contestó:: “no, si” y luego se rieron.





#Chistosilla|| Novia dice "NO" en son de broma y juez se niega a casar los por falta de seriedad.⚠️⚠️⚠️ pic.twitter.com/LxOChc1vM4 — El Alcalde Neto🧔🏻‍♂️ (@AlcaldeNetito) July 7, 2023





“No puede, no puede bromear”, dijo el juez y Mirian respondió “¡Ay, disculpe!”, no obstante el juez molesto dijo: “No tiene disculpa. Infelizmente hoy no podremos realizar la ceremonia”, señaló.

Si bien la prometida dijo que le habían ganado los nervios, el juez se mostró firme en su decisión y los mandó a reagendar la cita.

En redes sociales algunos usuarios mostraron su disgusto ya que aseguraron que el juez exageró las cosas, otros mostraron apoyo al juez y remarcaron que ese debía ser una acto solemne y por tanto se debía tomar con seriedad.

Asimismo, bromeaban con que eso había pasado ”para que el novio lo pensara mejor”.