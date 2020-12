[Video] Cachan a gobernador Alfaro en plena pachanga y sin cubrebocas

La pandemia ya tiene hartos a muchos en el encierro, incluso al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que pese a insistir en la sana distancia y extremar precauciones, lo cacharon muy feliz y contento echándose unos whiskies en pleno martes.

Un breve clip de 12 segundos revela al gobernador sin cubrebocas, en una convivencia al interior de un lugar cerrado, con música en vivo. El material se volvió viral lo que le costó una cuenta llena de críticas en redes sociales.

El gobernador respondió a quienes lo han criticado por estar en una pizzería de Zapopan, cenar y tomarse dos whiskies, el martes pasado. No llevaba cubrebocas porque estaba comiendo, justificó, y el sitio era un lugar autorizado por la mesa de salud; argumentó que se trata de refuego electoral.

Se identificó el lugar como Café Candela, situado en Zapopan, y al fondo se oye la canción interpretada por el saxofonista Tibu Santillanes, del grupo de música los Póker Jazz.

Los dichos de Alfaro se vuelven contra él: “si la gente sale pensando que el virus ya se acabó, si nosotros no cuidamos estos días que son de altísimo riesgo, no solamente por el frío, sino por la tentación de que hay de reunirnos y generar aglomeraciones en nuestras casas, en los restaurantes y en los espacios públicos, nos vamos a equivocar”.

La respuesta de Alfaro

“Quiero comentarles sobre un video que anda circulando en donde estoy en un restaurante bar que tiene música en vivo, cenando con mi mujer el pasado martes. Con toda la mala intención es un video donde estoy sin cubrebocas, porque estoy cenando, fui a comer pizza a un lugar que tiene buena música, después de 9 meses de encierro. salí a cenar con mi mujer”, señaló.

Añade que “fue de las 9 a las 11 de la noche y sí, como todos, también de repente hace falta salir a cenar, eh, no creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas al momento de comer”.

Dijo entender que “estamos en tiempos de que cualquier imagen se usa para atacar, hay que recordar que Guadalajara tiene estos lugares y estos giros abiertos en esta etapa por disposiciones de la mesa de salud, es decir, no este en un lugar que no estuviera permitida su operación; había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé do whiskies, escuché un rato música y me fui a mi casa!"

Insistió en que “lo aclaró para que no se estén inventando cosas y usando, sobre todo, en el marco del proceso electoral. Estamos en un momento difícil en el que hay que tener cuidados; se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero siempre con las medidas adecuadas.

“Si la imagen que se tomó, donde estoy sin cubrebocas, se usa con mala intención, es muy lamentable, porque si alguien ha defendido el uso de cubrebocas, lo usa en todo momento, lo usa en sus discursos, en todos los eventos a los que voy, soy yo; porque entiendo su importancia y no lo hago para la foto, lo hago para cuidarme”, dijo.

Luego reiteró: “Es lamentable que se quiera usar esto como si hubiera estado ahí violentando las medidas que yo he impulsado y que le he pedido a la gente que cumpla; entonces pues fue eso y más vale aclarar, para que no quede suelto y no usen cosas para golpear políticamente”.

