¡Tiempo de vals! Celebran XV años de chihuahua y se hace viral [video]

El papel de los perros a lo largo de la historia ha ido cambiando, pues pasaron de ser una herramienta de trabajo a convertirse en un miembro más de la familia. En los últimos años, se han hecho populares las fiestas para celebrar los cumpleaños de estas mascotas, pero hay ocasiones que las personas deciden llevar esto a otro nivel.

En TikTok se hizo viral la fiesta de XV años de una perrita chihuahua que hasta tuvo chambelanes, invitados e incluso un vestido. Los videos de este evento generaron un debate en redes sociales, ya que hubo quien criticó a la familia que lo hizo, pero muchos otros comentaron que fue un gesto lindo y aseguraron que todos son libres de gastar su dinero en lo que quieran.

Una de las grabaciones de ese peculiar festejo ya superó los 1.6 millones reproducciones y ha logrado acumular 182 mil reacciones. No es la primera vez que algo así se hace tendencia, pues hace unos meses otra familia decidió realizar una celebración similar y su historia llegó a diferentes medios de comunicación.

Así fue la fiesta de la perrita

En el primer video que compartió el usuario Marco Valencia, está la chihuahua en la pista de baila mientras la carga su dueño para que siga los pasos y movimientos del grupo de chambelanes que están detrás de ella.

En ese material, se ve como ella está usando un vestido largo que en la parte de abajo tiene luces de colores. Durante su vals principal, además de estar con los jóvenes, también bailó con un par de cachorros que igual estaban vestidos de manera formal, en ese caso, dos mujeres los ayudaron.

Asimismo, la celebración se realizó en un salón de fiestas grande, que contó con la asistencia de un gran número de invitados que filmaron ese número artístico. Se presume que la grabación que se viralizó fue compartida por un conocido de la familia.

Algunos internautas mencionaron que tal vez ese evento no fue hecho solo para la perrita, y que su aparición solo se trató de un número especial para entretener a las personas, sin embargo, nadie ha confirmado o negado es información.

“Pues cada quien hace con su dinero lo que se le antoja”, “ni a mí me hicieron mis quince años”, “les voy a pedir q me adopten”, “me impresiona el dueño que hermoso como la carga y la hace bailar”, “pero no gracioso de risa, gracioso de raro”, “una fiesta bien perrona”; fueron algunas de las opiniones.

