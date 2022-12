Necesito ayuda: mujer es sorprendida por un cocodrilo que apareció en su puerta (video)

Una mujer de Tabasco se llevó tremenda sorpresa luego de que al abrir la puerta de su casa se encontrara frente a frente con un cocodrilo que intentaba ingresar.

El impactante momento quedó registrado mediante una transmisión en vivo de Facebook, donde la usuaria Monse Green compartió con sus contactos la peculiar visita que recibió en su hogar.

Los hechos se registraron en el municipio de Nacajuca, durante la mañana del 24 de diciembre de 2022.

A través de un clip con duración de poco más de un minuto, la joven precisó que ante las fuertes lluvias que se han registrado en la entidad en los últimos días, a causa del Frente Frío 19, se había dispuesto a abrir la puerta de su casa para ver qué tan anegada estaba la zona.

“Necesito que alguien me ayude o me diga a dónde marcar. Resulta que está lloviendo muchísimo, y no se, acabo de abrir un poco la puerta para ver cómo iba avanzando el agua y de repente se metió un lagarto y ahí está, no se mueve”.

La joven se mostraba sorprendida y cambió de cámara de su celular para mostrar a sus seguidores lo que veía y enfocó hacia el animal, quien se encontraba con la boca abierta parado sobre la entrada de su casa, pero sin moverse.

“No se si empujarlo con una escoba para afuera o que. ¿Y si le aviento la escoba y me la muerde y me come también?. ¡Ay Dios mío!, ¿Qué hago?”.

Algunas horas después de que fue realizada la transmisión la mujer emitió un comentario señalando que personal de Protección Civil había acudido a rescatar y resguardar al animal.

