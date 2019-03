[Video] ¡Como Jackie Chan! Mujer saca su ira y patea a niño durante riña

En redes sociales circula un video en el que muestra a dos mujeres peleando, una de ellas se encuentra en compañía de su hijo, sin embargo, luego de unos minutos de los golpes una de las señoras decide patear al menor.

La grabación muestra cómo una de ellas, en su desesperación por no poder ganar la pelea, patea al niño en la pierna y éste comienza a llorar.

"No, no, con el niño no se meta, al niño no le esté pegando", se escucha a un hombre decir en la grabación.

Los habría ocurrido en Veracruz. Mientras que las mujeres no se han pronunciado al respecto.