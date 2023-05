No soportó: concursante de belleza pierde y su esposo sube al escenario a romper la corona

Los concursos de belleza están llenos de emociones, pero el momento más tenso es cuando se decide al ganador o ganadora donde todo puede pasar, desde el llanto hasta la furia de quienes pierden, como sucedió recientemente en Brasil.

Durante el Miss Gay Mato Grosso 2023, que se llevó a cabo en la ciudad de Cuiabá, no fue la concursante que perdió la que estalló después de conocer el resultado, sino que fue su esposo.

En el video que se hizo viral en redes se muestra el momento de nervios cuando las finalistas Nathally Becker y Emannuelly Belini están tomadas de la mano esperando escuchar el nombre de la vencedora, pero cuando esto sucede, un hombre irrumpe en el escenario para romper la corona.

Revolta na final do concurso Miss Brasil Gay 2023. Torcedor arranca coroa da vencedora e joga no chão durante a cerimônia de premiação. pic.twitter.com/rb6duFvAEn — Bruno Guzzo® (@brunoguzzo) May 28, 2023

La mujer que sostenía la tiara y quien seguramente es la reina de belleza ganadora del concurso anterior simplemente se quedó congelada al ver lo que sucedía, mientras que todos veían la escena.

De acuerdo con el medio brasileño Globo, la reacción del esposo de Becker fue tan repentina que nadie pudo detenerlo, además, la espontaneidad de las cosas hicieron creer al público que se trataba de una broma.