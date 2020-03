¡De amor a odio! Modelo acusa de robo y amenazas a jugador del Atlas

Bien dicen que del amor al odio, hay un paso, pero hay quienes se pasan de la línea y terminan hasta un maratón, tal es el caso de la modelo de 22 años, Giovanna Valdatti y el jugador del Atlas, Luciano Federico Acosta.

Por medio de un par de videos, Giovanna Valdatti, nieta del exjugador de Los Zorros, Eduardo Valdatti, denunció que fue víctima de un asalto, el cual habría sido solicitado por el jugador Federico Acosta, con quien supuestamente mantenía un amorío.

"Yo supe que fue él porque aparte de que no hizo nada por defenderme, me gritaron 'el jugador de Atlas que te estas cogie#@%' y al único jugador del Atlas que me estoy cogie#@% actualmente es Luciano Federico Acosta".

La modelo relata que ella se encontraba hablando por teléfono con una amiga y el jugador se encontraba en otro extremo, ella le pidió que se acercara, pero él se negó porque "había mucha gente".

De pronto un hombre se acercó, la jaló y le dijo, "no digas nada porque te meto un put%$#".

Giovanna Valdatti asegura que antes de que le quitaran su celular, le pidieron borrar conversaciones y fotos que revelaban la relación "secreta" que mantenía con el futbolista".

"Es tan obvio, aparte lo del celular y conversaciones que me hicieron borrar antes de quitármelo… Así que busca profesionales para la otra, mi enanito".

Giovanna Valdatti acusa al jugador del @atlasfc, Luciano Acosta de mandar a unas personas a robarle su celular donde tenía fotos de ambos #laperradita pic.twitter.com/iTapsuyKwr — Bunburyfan (@Bunburyfan8) 28 de febrero de 2020

Sin embargo, la joven aseguró que pese a lo acontecido, no callará, "mejor les hubieras dicho que me mataran porque si pensaste que con eso me ibas a callar pues no, no me vas a callar ya no tengo miedo, no soy como tú que eres un cobarde que tienes que poner a personas a que me hagan cosas..."

Asimismo la nieta de Eduardo Valdatti advirtió que iría al Ministerio Público a levantar una demanda.

"Yo si doy la cara, no como tú (...) Ahorita voy a ir al MP y allá nos vemos".

Hasta el momento, el futbolista argentino, Luciano Federico Acosta, no ha emitido ninguna declaración al respecto.