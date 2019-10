[Video] ¡De película! joven persigue a su ex para impedir su boda

“Si alguien se opone a esta boda que hable ahora o calle para siempre”, esto fue lo que ocurrió en Medellín, Colombia, pero no precisamente dentro de una iglesia, sino en la calle.

Un joven detuvo el auto donde viajaba su exnovia rumbo a su boda para intentar impedirla, testigos captaron el momento y el video ahora se ha vuelto viral.

En la grabación se observa como discuten, después él intenta besarla a la fuerza y ella lo empuja, al mismo tiempo, las personas alrededor lo apoyan mientras gritan que lo perdone y lo alientan para que no deje que se case.

La novia lo tenía muy claro, no pensaba perdonarlo, por lo que unos minutos después, el joven comprende que ella no va a cancelar su boda para regresa con él y termina alejándose gritando: "¿cuál altar?”, “¿cuál anillo?”, “vos no te querías casar”, para terminar caminando hacia su moto e irse.

