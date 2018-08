[Video] En billetes, así es la evolución de imagen de la reina Isabel

La evolución de la imagen de la mujer más fotografiada y conocida del mundo, la reina Isabel II de Inglaterra, fue documentada de una forma poco usual.

Durante sus 66 años de reinado, la imagen de la Reina ha sido plasmada en los billetes del Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y en países soberanos de la Commonwealth.

Ahora en un video de 24 segundos podemos observar la evolución de Isabel, desde su infancia, su juventud y su vida adulta.

MEDIA: Change in Queen Elizabeth's appearance on currency pic.twitter.com/fSVPLW16h4 — The Spectator Index (@spectatorindex) 19 de agosto de 2018

Cuando su padre el rey Jorge VI falleció en 1952, Elizabeth Alexandra Mary Windsor se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones y reina de los siete países independientes pertenecientes a la misma, y nombrada Isabel II del Reino Unido.

La coronación de Isabel se llevó a cabo el 2 de junio de 1953 en la Adadía de Westminster.