EpicFail: "Enseñó" en TikTok a pronunciar marcas en inglés y ahora dice 'haiga'

El internet no perdona y para muestra, lo que pasó con Paris Danielle, quien fue criticada en redes por haber dicho 'haiga' en vez de 'haya'.

Por si no la recuerdas, Danielle es la Tiktoker, también conocida como "señorita Zara", que hace tiempo subió un video donde "enseñaba" a las personas a pronunciar marcas en inglés, sin embargo, ahora se ha vuelto el blanco de burlas luego de subir una grabación.

“Zara”:

Por este video. pic.twitter.com/6q3gMBihnX — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) September 1, 2020

#EpicFail

En el clip, la joven rompe en llanto y explica que su Instagram fue robado luego de compartir su contraseña, por lo que pide ayuda a sus seguidores, diciéndoles: "No se que opciones HAIGA, ¡por favor ayúdenme! " y es aquí cuando su "épico error" se vuelve viral.

“Haiga”:

Por este video. pic.twitter.com/7NlA8TZAyv — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) September 17, 2020

Las redes no olvidan y tras la publicación del video, le recordaron cuando quiso "corregir" la pronunciación de todos, es decir, los papeles cambiaron y ahora son los propios cibernautas, quienes le exigen que hable de manera correcta.

➡️ "Das asco india horrible", #LadyArgentina insulta a mexicana en la Condesa

Incluso, también fue duramente criticada por llorar tanto "sólo por una cuenta de Instagram" y por compartir su password.

La niña Saerah diciendo HAIGA en su video de como le robaron su cuenta de instagram pic.twitter.com/5lY2cF7Ze1 — 🧞‍♀️#TeamPriyanka (@abs_morales) September 17, 2020 De esta chica "No se dice Zara..." no se que es peor, si dar tu contraseña a alguien que no conoces, hacer un drama por una cuenta de Instagram, decir "haiga" después de haber corregido a medio mundo o todo junto JAJAJA. — 𝗮𝗱𝗶𝗰𝘁𝘂𝗶𝘁𝘀 シ (@adictuits) September 17, 2020 La morra de TikTok "No se dice Zara..." perdió su cuenta de Instagram y dijo "haiga" después de intentar corregir la pronunciación a las personas. 😂

La morra: pic.twitter.com/FENq1Kmf78 — Jonh nadie (@Jonh_LYL) September 17, 2020 La morra que quiere corregir a la comunidad latina, pero no sabe pronunciar bien haya

"Haiga" pic.twitter.com/iku7FtWVQx — Diego Alain (@DiegoAlain19) September 17, 2020

¿Se dice 'haya' o 'haiga'?

Aunque fueron pocos, hubo internautas que la defendieron asegurando que sÍ está bien decir 'haiga' pero ¿cuál es realmente la forma correcta?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la forma correcta es 'haya' mientras que el uso de 'haiga' se considera como inválido.

Consultas de la semana | ¿Es «haya» o «haiga»?



La forma del presente de subjuntivo de «haber» es «haya», del latín vulgar «haiam» o «haiat», procedente del latín «habeam» o «habeat». El uso de *«haiga», analógico con formas como «caiga» o «traiga», no se considera válido. pic.twitter.com/lFbAbr8TUy — RAE (@RAEinforma) September 15, 2020

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer