[Video] Hazaña de joven se hace viral por trepar barda fronteriza para salvar a indocumentado

Un nuevo video grabado el pasado 30 de octubre se ha vuelto viral debido a que muestra el momento en el que un joven trepa una barda de fronteriza para salvar a un indocumentado.

Un migrante intentó cruzar ilegalmente a Estados Unidos trepando la barda fronteriza que divide Mexicali, Baja California con Calexico, California, sin embargo, cuando el hombre escalaba la barda, llegaron agentes de la Patrulla Fronteriza para detenerlo.

El indocumentado no quería ser detenido, pero tampoco podía bajar, por lo que quedó colgado entre los tubos de fierro, a nueve metros de altura, pero cuando estaba apunto de soltarse un joven llego a su rescate.

El sujeto alcanzó al migrante y con gran facilidad, impulsándose sólo con piernas y brazos, trepó la barda para ayudarlo a cruzar.

Cuando lo logró, el indocumentado subió a los hombros del joven y se deslizaron.

Un usuario de nombre Erik Romero grabó esta odisea de cruce. Primero subir y luego bajar por la llegada de guardias de EEUU pic.twitter.com/yqm7knYR69 — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) 31 de octubre de 2018

Fue el mexicano Erick Romero quien grabó toda la hazaña y aseguró que los mexicanos son personas que no abandonan.

A veces los mexicanos piensan que nos abandonamos o algo peor en el video se ve claramente que somos personas que no nos abandonamos, que a pesar de estar en una difícil situación este hombre se regresa y lo ayuda.

Asimismo, confesó que al tomar el video, iba con miedo de que la patrulla fronteriza le fuera a disparar.

Yo iba con miedo porque dije en donde me hagan algo o donde a la policía no le gusta que este grabando, pero me bajé y hasta le eché porras no porque si se miraba muy cansado, ya sentía que se caía o que le tiraban con la pistola la patrulla fronteriza.

Cabe destacar que tras revelarse el video, se dio a conocer que el sujeto que ayudó al migrante era un pollero.

