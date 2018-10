[Video] Hombre muere en llamas por no ganar la lotería

¿Quien dijo que la lotería no era un juego peligroso? Muchas personas en el mundo compran boletos de la lotería con la esperanza de que algún día, con tantita suerte, puedan ganar y de esta manera saldar deudas o darse ciertos lujos que, muchas de las veces, les es difícil conseguir con lo que ganan trabajando.

Sin embargo, para un hombre en Tailandia fue más que solo eso, llegó a tal grado de desesperación que al darse cuenta que su boleto no había resultado ganador se le hizo fácil deslindarse de todo problema económico con ayuda del fuego. Y no, no quemó sus boletos, se quemó él mismo.

Mediante un video difundido en la red se puede observar que el hombre llega a las cinco de la mañana y se acerca a un edificio al que se ha confirmado como Wat Sutthawat, un templo budista de Pattaya, con un galón de gasolina; en ese momento nadie se imaginó lo que el hombre traía entre manos, luego de un tiempo el sujeto se dirige detrás del templo y por estar fuera del alcance de la cámara de seguridad, solamente se logra percibir un gran destello.

Minutos más tarde, llegaron los cuerpos de emergencia, quienes rápidamente se dispusieron a extinguir el fuego, pero ya era muy tarde, el hombre de 52 años de edad, murió a causa de las quemaduras.

Agentes revisaron al hombre de pies a cabeza, y al llegar a sus bolsillos se dieron cuenta que el ellos aguardaba decenas de boletos de la lotería, ninguno con el gran premio.

Medios locales afirman el sujeto se había endeudado con el banco para hacer la compra de estas "esperanzas de ganar".

