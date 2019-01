[Video] Homero manda su propio gif y se vuelve viral

Lo simpsons no solo dan de que hablar por sus predicciones y la relación de sus capítulos con el mundo real, la cantidad de memes y GIF que han realizado para los personajes, le hacen el día a cualquiera. via GIPHY

Si formas parte de las redes sociales debes de conocer más de un GIF de Homero, especialmente donde se esconde en los arbusto.

La cuenta oficial ha aprovechado el alcance obtenido en este escenario para crear otro GIF.Incorporaron en un nuevo capítulo de la serie una escena donde, Lisa recibe un mensaje de su padre que dice: "Lisa, no puedo encontrar mi teléfono" y ella responde “Estás enviando un mensaje de texto" y Homero contesta enviándole su propio meme. Even Homer uses that GIF. #TheSimpsons pic.twitter.com/Gw7V6mbxID — The Simpsons (@TheSimpsons) 14 de enero de 2019



Y una vez más los simpsons lo hicieron, el tuit de la escena tuvo 57 mil 60 “me gusta” y fue compartido más de 18 mil veces