Con permiso: invitada se roba silla para el vals de quinceañera y arruina su baile (VIDEO)

El momento del baile en las fiestas de quince años es una ocasión muy especial y significativa para la quinceañera, pues es una forma de honrar su crecimiento y madurez en la sociedad, sin embargo, muchas veces este no puede salir como uno espera, como es el caso de este video que ha comenzado a volverse viral en Tiktok.

El video del usuario @apolicapricornio muestra como la quinceañera al ritmo de la canción Hijo de la luna del grupo Mecano comienza su vals junto con sus bailarines, cuando de repente una invitada entra a la pista e interrumpe la presentación.

Por el ritmo de la tonada, el baile iba comenzando y en el centro de la pista, junto a la quinceañera, había una silla, la cual posiblemente iba a ser utilizada para la coreografía, pero la invitada interrumpe la escena para sacarla, lo cual sorprendió a los invitados y la misma joven.

La quinceañera trató de advertirle que no era necesario quitar la silla, pero la mujer la ignoró, por lo que solo pudo hacer gestos de vergüenza y enojo y provocó que se repita la canción.

De inmediato uno de los chambelanes fue por otra silla para iniciar nuevamente la coreografía, ahora sin ninguna interrupción.

Dentro de los comentarios, los usuarios se mostraron claramente molestos con la mujer que quitó la silla a tal punto de llamarla "metiche".

"Debería decir la invitación: 'Sin niños ni señoras metiches'", "¿Y la imprudente no fue?", "¿Qué su mamá no vio los ensayos?", "Sentí mucho coraje por señora, no entiendo cómo se le ocurre cruzarse", "Seguro es la misma doña que también se lleva los juegos de mesa, y comida en tupper" o "Bien dicen que el acomedido nunca queda bien". Son algunos de los comentarios que se pueden leer en el videoclip.

Otra parte de los internautas, se sintieron identificados con la señora porque remarcaron que ellos hubieran hecho lo mismo de haber visto la silla en medio de la tarima.

"Yo queriendo ayudar", "No me voy a reír porque podría ser yo", "Mi mamá haría lo mismo", "Sería yo buscando una silla desocupada", "Yo tratando de ser buena persona" y "Mi mamá tratando de ayudar siempre", son las opiniones de los internautas.

Aunque no se sabe dónde ocurrió el incidente, logró volverse viral en cuestión de horas al tener más de 4.8 millones de vistas, las cuales esperaban una segunda parte para conocer como fue que termino este gracioso incidente.

En el segundo video, se puede ver como la quinceañera termino su baile, pero con una silla diferente, por lo que pensamos podría ser para que otra persona no llegue a confundirse.