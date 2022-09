Juego mecánico sufre falla y se desploma en la India [video]

Varias personas resultaron heridas después de que un juego mecánico en una feria terminara por tener una falla que provocó que cayera de manera rápida y de una gran altura en la India.

La situación ocurrió en la localidad Fase 8 en Mohali, Punjab dentro del Sector 62 durante una pequeña feria, las cuales son muy comunes y populares dentro del país en especial este domingo 4 de septiembre al ser un día feriado. Por ello, una gran cantidad de visitantes se encontraban en el sitio cuando el accidente ocurrió.

Como se puede ver en un video que fue distribuido en redes sociales, el juego mecánico se trata de una plataforma en donde los asistentes van sentados. La base comienza a elevarse y puede llegar a una altura máxima de 80 pies mientras gira de manera constante para después subir y bajar.

Dentro del mecanismo habría existido un fallo que provocó que la torre del juego se inclinara de manera repentina para después caer la base de forma violenta directo al piso.

Niños, mujeres y otras personas que observaban la atracción salen corriendo al ver el accidente. Mientras, las personas que se encontraban a bordo del juego se ve como algunas salen disparadas de sus asientos a pesar de tener protecciones debido a la fuerza del impacto.

De acuerdo con testigos en la zona, más de 15 personas se encontraban a bordo del juego cuando ocurrió del accidente.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022

¿Qué pasó después de la falla del juego mecánico?

Posteriormente las autoridades reportaron que cinco personas, tres hombres y dos mujeres, tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital. En su mayoría, las personas en el juego presentaron lesiones y golpes en el cuello, abdomen y en la espalda.

Sin que se hayan presentado más lesionados de gravedad hasta el momento, las autoridades señalaron que radiólogos y ortopedistas se mantenían al pendiente de la salud de los afectados para descartar mayores problemas.

También, señalaron que existían graves problemas dentro de la feria local como la ausencia de medidas de seguridad mínimas como la presencia de una ambulancia que pudiera ayudar de inmediato a los heridos.

Medios locales reportaron que los encargados de la feria como el personal de administración huyeron de inmediato del lugar y que algunos de los asistentes intentaron perseguirlos sin que pudieran detenerlos.

La feria y el juego mecánico se encontrarían a nombre de Mukesh Sharma, quien tendría su empresa con sede en la ciudad de Jaipur, India, por lo que se tomaron medidas para que puedan esclarecer responsabilidades.





