Redes "estallan" contra #LadyDepartamentos tras golpear a joven con discapacidad

No hay semana donde no surja un personaje que “sobresale” por no ser un buen ciudadano, esta vez se ha viralizado el video donde una mujer golpea a un joven con discapacidad y las redes la llaman #LadyDepartamentos.



Los lamentables hechos se habrían dado en Los Cabos, Baja California Sur, donde se ve cómo una mujer joven golpea e insulta a un hombre sentado en la banqueta y su bastón a un lado.

Lee también: Le chocan su auto y en venganza destroza camioneta: esta es la historia de Lady Martillo

Pero eso no le importa a la mujer, quien lo sigue insultando y golpeando.

A lo que él respondió: "Nada más te digo que la ley no está en tus manos. La ley ya está hecha y se respeta. Nada más para que sepas".

Esto enfureció a la mujer y volvió a agredirlo, para luego expresar:

Tengo casa y terrenos. Tengo departamentos y tú no tienes nada. Y lo hice yo sola, pen#$%





🤬 Mujer cachetea a persona discapacitada diciéndole "Yo tengo departamentos tu no tienes nada ". 😤Los hechos habrían ocurrido en Baja California. pic.twitter.com/f9FQ0Kh1Dy — Niño Triqui (@nino_triqui) 10 de octubre de 2018

De ahí, las redes la bautizaron como #LadyDepartamentos y la han criticado por ser un ejemplo de prepotencia y violencia.

#LADYDEPARTAMENTOS y ustedes amigos, que harian en una situacion asi? Le responderian las bofetadas, o no harian nada? 🤔 por cierto, que pobre educacion de la tipeja esa... — César Martínez (@cisars23) 10 de octubre de 2018 #LadyDepartamentos



Ojalá la encuentren y pagué por su conducta



Gracias, hombres educados, como el del video, por existir



Para que las feminazis vean que cualquiera puede ser víctima de violencia y no nada más las mujeres — cjmar (@roquerisima) 10 de octubre de 2018 👹Erase una mujer 🤦‍♀️tan pero tan , tan , tan , tan POBRE que lo único que tenía eran casas, terrenos y departamentos ... así la “suciedad” perdón “sociedad” de hoy tanto que les he venido hablando de estos seres los últimos años 😪😪😷🤧#LadyDepartamentos 💩 🕷🕸🐍 — 🔎EDYSMOL🔎💌🛎 (@EdySmol) 10 de octubre de 2018 Supongo que lo único que le falta a #LadyDepartamentos es salud mental y zapatos. — Elán (@_elan_) 10 de octubre de 2018 #LadyDepartamentos tal vez puedes tener un chingo de departamentos pero hay algo que no puedes tener...



un dinosaurio! pic.twitter.com/oVCYEjIXVG — Javo® (@javoac) 10 de octubre de 2018 Entre el #MonstruoDeEcatepec y #LadyDepartamentos retrato perfecto de la putrefacción en la que nos encontramos. Sólo son una pequeña muestra del México en el que vivimos. — Lady Darth Vader💋 (@Zambinella) 10 de octubre de 2018 Estuve viendo el vídeo antes de emitir una opinión y

Después de la cachetada le dice: "no me vas a quitar al niño, pero con huevos", o sea son expareja y se están disputando la custodia o algo así, no la defiendo, pero habría que saber todo el contexto.#ladydepartamentos — bomborokiñakiña (ツ)/ (@bomboroysupollo) 10 de octubre de 2018 Cuando hay respeto, ninguna forma de violencia es aceptada; este es el punto. Culpar al feminismo es desviar el tema y eso es lo que siempre hacemos: peleamos por tener la razón, mientras el mundo colapsa. Sin respeto, no puede haber nada. #LadyDepartamentos #NoMásViolencia — Ros FloMac (@Rosflomac) 10 de octubre de 2018

Hasta el momento no se sabe el motivo de la discusión y por qué #LadyDepartamentos perdió el control, aunque algunos tuiteros especulan que eran pareja y pelean por la custodia de su hijo.



No te pierdas

Policía Estoy limpiando el mundo y lo que hago está bien, dice el "Descuartizador de Ecatepec"

Virales ¿Es fake tuit de un médico contra mesera de Hooters?