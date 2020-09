LordEsMiCuerpo, hombre se niega a ponerse cubrebocas porque AMLO no lo usa

El uso de cubrebocas se ha convertido en parte fundamental para el combate de la pandemia de Covid-19 y ante la reapertura es un elemento vital para ingresar a las instalaciones de cualquier sitio público, esto de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Pero, ahora ha surgido en las redes sociales #LordEsMiCuerpo, un sujeto que se negó a portar el cubrebocas en un centro comercial de Villahermosa, Tabasco.

En el video se observa la discusión que sostiene con un guardia y su justificación para no portarlo es que el presidente de México no lo usa.

“No me voy a poner el cubrebocas…porque es una farsa de ellos Andrés Manuel López Obrador no lo utiliza y yo mando en mi cuerpo. No lo voy a usar es mi cuerpo, si quieres utilízalo tú… yo mando en mi cuerpo… Carlos Slim no utiliza cubrebocas", reiteró al mostrar la imagen de los dos guardias.

Tras pasearse en el centro comercial se mofó de Carlos Slim asegurando que todo era una farsa para hacer 'negocio' con las vacunas.

“Estoy en el centro comercial del mafiosito de Carlos Slim…que ya pronto va a hacer el negocio de las vacunas”.

Por último, dijo sentirse contento porque ha visto a más gente en la calle sin usar cubrebocas. Posteriormente, fue percatado por los vigilantes quienes lo acompañaron a la salida del establecimiento ante su negativa.

El Lord responde a las críticas

Más tarde, en su canal de Youtube, Moisés Suárez, respondió a las críticas que se generaron por su negativa al uso de cubrebocas en espacios públicos. Relató que tiene sus razones para negarse a usar el “bozal”, ya que considera que es una farsa.

“Si tú eres feliz con tu bozal de perrito porque le entras a la sociedad… si no lo utilizas te dicen ignorante y el hecho de utilizarlo dentro de tu mente te da un sentido de superioridad cuando en realidad eres un sumiso agachado utilízalo”, dijo.

Moisés Suárez, reiteró en su respuesta que el virus es falso y que el uso de cubrebocas no es útil. Exhortó a la población a actuar por sus convicciones y no ser un “zombie”.

Cifras Covid

La entidad de la que es originario el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó hasta este lunes 1 de septiembre que se registraron 117 nuevos casos de Covid-19, con lo que acumulan 28 mil 471 personas contagiadas durante los más de cinco meses de contingencia y dos mil 589 personas han perdido la vida como consecuencia del virus.