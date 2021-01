LordMisZapatos agrede a policías por impedirle fiesta pese a semáforo rojo

#LordMisZapatos es el nuevo personaje que ha sido denunciado en redes sociales luego de haber agredido a elementos de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Todo comenzó cuando una mujer de la colonia Tlacopac, en la alcaldía Álvaro Obregón realizó la denuncia sobre una fiesta que se estaba realizando en la zona pese a que la capital se encuentra en medio del semáforo rojo por Covid-19.

La mujer se presentó en el lugar de la celebración, donde se encontró con un hombre que le pateó su automóvil y salió a defender el evento, asegurando que se habían llevado a una persona que según él, era el escolta del dueño de TV Azteca.

— Elbis C.G. (@elbis02_78) January 24, 2021

Tras la agresión, la joven comienza a grabarlo y lo cuestiona por haber golpeado su vehículo, a lo que el sujeto le responde: "¡Mis zapatos valen más que tu coche".

Acto seguido, uno de los oficiales intenta controlar al sujeto mientras éste lo amenaza con insultos hasta punto de agredirlo, momento en el que sus compañeros intervienen, así como gente que venía con #LordMisZapatos.

Ricardo Salinas "saca provecho"

Luego de darse a conocer los videos, usuarios cuestionaron a Ricardo Salinas Pliego sobre lo que el Lord había dicho del escolta, a lo que el dueño de TV Azteca aseguró en su cuenta de Twitter, que ni si quiera lo conocía.

Asimismo, el empresario comenzó a bromear con el tema y publicó una foto de sus zapatos afirmando que eran "normales y nada caros". Además, preguntó si alguna marca estaba interesada en patrocinarlo para por lo menos "sacarle provecho" a la mención que el Lord había hecho de su empresa.

Jajaja lo bueno que al borracho no se le ocurrió decir que era guardaespaldas de Mickey Mouse porque anduvieran exigiendo que Walt Disney les respondiera 🤦🏻‍♂️.



— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2021 Viendo el desorden que traen con el escolta (no lo conozco) que mencionó a mi empresa, les platico que mis zapatos son normales, cómodos, nada caros y bien limpios 😎.

Tip gratis: Quien gaste más en sus zapatos que en un coche está inviertiendo MUY mal y terminará de escolta 😜.



— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 24, 2021 ¿Alguna marca de zapatos que me quiera patrocinar para decir que los zapatos que uso son de su marca?.



Es momento de hacer negocios y sacarle algo al video del borracho de anoche que mencionó mi empresa!!!



Un buen empresario siempre ve oportunidad donde otros ven problemas 😎

¿Quién es el nuevo Lord?

Las redes sociales se dieron a la búsqueda de este nuevo personaje, quien al parecer resulta ser Teófilo Torres, senador del PRI en 2012, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado su identidad de manera oficial.

Las autoridades sólo se limitaron a informar que el hombre había sido llevado ante un juez cívico por escandalizar en la vía pública.