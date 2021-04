[Video] Maestra de UAEMex grita desesperada mientras es agredida durante clase en línea

Amenazas, insultos, gritos y hasta golpes, son los agravios que recibió en solo unos segundos una maestra de inglés de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) en un video que se volvió viral en redes sociales.

"¿Quieres que te putee? Mi computadora no me la agarras. Hija de tu puta madre, me chingaste el puto botón", dice un hombre que llegó a interrumpir la enseñanza. La mujer, evidentemente afectada, comienza a implorar a que la deje cortar la clase, "ya escucharon, ya escucharon", dice entre sollozos.

"No te vuelves a meter", remata el hombre. La mujer entra en pánico y grita repetidamente "ya voy, ya voy, déjame nada más avisarles". Esta evidencia fue difundida por un alumno de la preparatoria que grabó la agresión.

#Violentan a Maestra de la Preparatoria 5 de la UAEMEX durante clase virtual

En un video grabado por uno de los alumnos se escucha la clase y luego es interrumpida por un hombre que reclama el uso de la computadora por parte de la maestra.

UAMEx ofrece apoyo a docente afectada

Luego de la amplia difusión del video en redes sociales, la UAEMex indicó en un comunicado que los hechos se registraron el miércoles 21 de abril y que ya ofrece apoyo de asistencia psicológica y legal a a fin de que la docente determine realizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de México.

"También se giraron instrucciones para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias", añadió el documento firmado por el rector Alfredo Barrera Baca.

Por último, la Universidad pide a la comunidad universitaria y opinión pública a abstenerse de compartir el video con la intención de revictimizar a la profesora quien expresó la necesidad de salvaguardar su intimidad, identidad, autonomía y seguridad de su entorno familiar, social, académico y personal.

pic.twitter.com/2oT1WdHqLI — UAEM (@UAEM_MX) April 22, 2021

