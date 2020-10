"Pin... huercos, no entregan nada", maestra insulta a sus alumnos en línea y olvida apagar micrófono

Una vez más, una docente se ve involucrada un escándalo en redes sociales. En esta ocasión se trata de una profesora de Saltillo que fue filmada justo cuando insultaba a sus alumnos hablando con otra persona al teléfono.

Supuestamente, se trata de una maestra de la escuela secundaria Federico Berrueto Ramón, ubicada en la capital de Coahuila.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En el clip, de apenas 36 segundos de duración, se puede escuchar a la educadora decir: “Nombre, pin… huercos, no me entregan ni mad… Déjame decirte otra cosa, me los están mandando a todos, de hecho es un desmad… Yo le envié un resumen a cada uno, están jodi… Yo no los voy a revisar así”.

Y agregó: “Ahorita les mandé los promedios de tercero G y nada más nueve pasaron, todos los demás son unos, tres, dos. Entonces, quiero ver cuál es su reacción. Igual te los voy a mandar a ti también los del H”.

Todo ello lo dijo mientras su cámara y su micrófono estaban encendidos, lo que llevó a una estudiante a grabarlo todo, mientras solamente se reía de lo ocurrido.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer