[Video] Muñeco "satánico" se mueve en pleno programa de Sale el Sol

En redes sociales comenzó a circular un video en donde aparece un muñeco moviéndose en plena transmisión del programa de televisión Sale el Sol .

Mediante un video, los conductores explicaron que ellos no se había percatado de la escena hasta que usuarios de redes sociales indicaron en los comentarios que el muñeco se había movido.

"Me estuvieron llegando unos tuits de que este muñeco se movió, y la neta es que sí se movió. Es imposible que nosotros lo hayamos movido, respeto estas cosas", indicó el conductor Carlos Arenas.

Carlos Arenas indicó que es un muñeco de trapo viejo, y que nadie se había dado cuenta hasta que llegaron los comentarios en redes sociales.

Mientras que Paulina Mercado, sostuvo que el muñeco no tenía pilas. "Esto de verdad me provoca mucho miedo porque el muñeco está horroroso, y aparte no tiene pilas".