[Video] Niño le canta "Recuérdame", de "Coco", a su hermanita muerta

Si la película Coco te conmovió, volverás a llorar con la historia del pequeño Alex que, con guitarra en mano como Miguel, le canta “Recuérdame” a su hermanita que murió.

El momento fue grabado por el padre del niño, quien compartió el video en su cuenta de Twitter que ya se ha vuelto viral.

Sin saber que lo filmaban, Alex tomó su guitarra, se acercó al nicho que montó la familia y comenzó a interpretar la melodía para Ava, que falleció en mayo pasado a solo cuatro meses de haber nacido.

Su papá explica que “sólo tiene 4 años de edad y entiende. Ni siquiera sabía que estaba grabando. ¡Sólo quería cantarle para su 1er cumpleaños!”.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ — Samir (@SAM1R) 31 de diciembre de 2017

En la versión para México de la exitosa película, Luis Ángel Gómez Jaramillo, el pequeño guanajuatense que es conocido como El Gallito de Oro, prestó su voz para el personaje de Miguel.