[Video] "Bájate a la... no soy banco para traer cambio", así responde taxista a pasajera

Un video que circula en redes sociales, ha dejado en evidencia el pésimo servicio que un taxista le da a una pasajera.

A través de la cuenta Tlalpan Vecinos se denunció el mal trato que el conductor le dio a una usuaria por el simple hecho de no poder darle cambio.

"No soy banco para traer cambio pende... Ya no voy para allá, voy a dar vuelta. Bájate a la ve... hija de tu.... neta", se escucha decir al taxista, el cual no parar de ofender a la joven, quien sólo se limita a responderle: "Dese la vuelta".

Hace unos instantes, una chica abordo este taxi en la base de Gran Sur. El enojo del señor, es que dice que el no es banco para andar trayendo cambio.



De acuerdo con la denuncia, el video se grabó por la estación de vigilancia Topilejo.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar al taxista pero la grabación ya se ha vuelto viral.