[Video] No soy delincuente: joven asegura que Facebook ha destruido su vida

Llamadas y mensajes intimidatorios, incluso una golpiza es por todo lo que ha atravesado un joven de 23 años de edad, quien a su decir, de manera falsa y con dolo ha sido difamado a través de redes sociales, donde se le acusa de robar niños y pertenecer a una banda dedicada al asalto de casa-habitación.

El afectado, asegura no estar relacionado ni haber cometido ningún delito por lo que busca limpiar su imagen y aclarar la situación, ya que teme por su integridad y la de su familia.



En entrevista para El Sol de Puebla, Jorge acusó que desde diciembre de 2016, ha sido víctima de difamación y daño moral luego de que su imagen fuera tomada y difundida en grupos de Facebook pero con etiquetas como “Alerta en Puebla, secuestra niños y pertenece a una banda de robos a casahabitación. Que se haga viral”.

Desde entonces, el entrevistado comenzó a recibir mensajes de texto a su celular y también vía Facebook, a través de los cuales la gente amagaba con lincharlo. Ante tal situación, el joven que asegura no contar con antecedentes penales, decidió acudir a la Fiscalía General del Estado y otras instancias legales incluso a Derechos Humanos, sin embargo, Jorge asegura que en algunos casos no le quisieron levantar la denuncia por daño moral y en otros le refirieron que debía de contar con un abogado.

De acuerdo con quién se dice víctima, el proceso jurídico no prosperó ya que al no tener recursos económicos, no pudo tener la ayuda de algún litigante.



Aunque la situación pareció calmarse por un año, para 2017 y hasta la fecha, la difamación continuó en el mismo sentido.

Sin embargo, lo más grave es que el sábado pasado, Jorge fue interceptado y golpeado en la colonia Bosques de Santa Anita por dos sujetos desconocidos que llegaron directo a agredirlo.

De igual forma, ayer en redes sociales comenzó a difundirse la fotografía del joven pero ahora relacionándole con un asaltante de tiendas Oxxo, retenido y golpeado por vecinos de la calle 9 Norte y 52 Poniente.

El denunciante sospecha que la campaña de difamación en su contra, fue iniciada y maquillada por la pareja sentimental de una de sus examigas a la que aconsejaba para que el hombre no la siguiera golpeando y maltratando.

Si bien sólo existe una denuncia por la agresión que sufrió en días recientes, el joven hoy da la cara para limpiar su imagen, pedir ayuda a las autoridades para que se ubique al responsable y solicitar a la gente que no continúe difundiendo o compartiendo las acusaciones de las que se le señalan.