[Video] Pato Araujo llama "gorda, marrana" a contrincante de Exatlón 

Patricio Araujo, quien forma parte del equipo rojo llamado "Titanes" en Exatlón causó controversia luego de que llamó "gorda, marrana" a su rival Cecilia Álvarez conocida como Wushu, integrante de Héroes.

Todo sucedió después de que Cecilia Álvarez perdiera una batalla por la supervivencia contra Zudikey Rodríguez, actual pareja del exfutbolista del Chivas.

Luego de ganar la competencia, la integrante del equipo azul le dio un codazo a Patrio Araujo, por lo cual se molestó y comenzó a insultarla. Tras ello Ernesto Cázares, de Héroes, salió en defensa de Cecilia Álvarez, y trató de tranquilizar a Patricio, sin embargo, éste se exaltó le dijo que calmara a la experta en el deporte Wushu.

Los ánimos se calentaron luego de que CECY aventara a PATO y él reclamara. ERNESTO salió en defensa de WUSHU pero Araujo y él se hicieron de palabras. 🔵🔴#AdiósEnExatlón 📲

Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS --> https://t.co/OxpaVIsCOJ pic.twitter.com/KSD4ab2BTC — Exatlón México (@ExatlonMx) September 14, 2020

Zudikey Rodríguez:

- ¿Qué te hizo?

Pato Araujo:

- Me pegó un codazo… Gorda, marrana (grita)

Ernesto Cázares:

- Loco no seas así

- Eres hombre, ¿cómo que marrana?, ¿cómo qué marra?

- ¿Te gustaría que le dijeran así a tu mujer?

Pato Araujo:

¡Dile, dile… yo no me agüito!

Ernesto Cázares:

- ¡No seas grosero hermano!

- ¿Qué ganas con ser grosero hermano?

Pato Araujo:

- Yo no me agüito, pero cálmala, cálmala

Ante ello, un día después de la discusión el conductor del Exatlón, Rosique Cedillo, cuestionó a Cecilia Álvarez sobre los hechos, quien señaló que Patricio Araujo le faltó al respeto y no le pareció que le hablara de esa manera. Además, resaltó que en México la mujer es violentada.

"(...) Creo que debemos de hacernos fuertes, somos personas, seres humanos que merecemos respeto, que merecemos ser tratadas con amor, ser escuchadas, y sé que en México hay muchas personas que están viviendo está situación, que nosotras como mujeres a veces tenemos miedo por el qué dirán o qué va a pasar o si tiene más poder equis persona, entonces hoy quiero ponerme aquí de mano de mis compañeros y con mis contrincantes y con todas las chicas que están viviendo una situación similar que no tengan miedo, que rompan esa barrera, que hay gente que las escucha que pueden salir adelante, que estamos unidas, que ni una más", indicó Cecilia.

¡Reconocer un error es de grandes, pedir perdón es de valientes, pero perdonar sin que te hayan pedido perdón te convierte en leyenda! 🔴🔵 EXATLÓN en vivo y 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦. → https://t.co/OxpaVIsCOJ ¡Te leemos en 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 con el HT #FuerzaExatlón! pic.twitter.com/2pNUYZHkhs — Exatlón México (@ExatlonMx) September 15, 2020

Sin embargo, Carmelita no se quedó callada y dijo que no estaba de acuerdo en como había actuado Patricio Araujo, pero tampoco estaba de acuerdo en como había actuado Cecilia, y mencionó que "para exigir respeto se tiene que dar respeto".

"No estoy de acuerdo en como actuó Pato, pero tampoco estoy de acuerdo en como actuó Ceci, porque yo estaba ahí y ella agredió a Pato, le dio un codazo a Pato, yo la vi, nadie me lo contó. Entonces lo que le puedo decir a Ceci es que no estoy de acuerdo con la reacción de Pato, pero tampoco estoy de acuerdo con que tu exijas respeto y no lo des, tú no conoces a Pato, es mi amigo de corazón, y si hubiera hecho algo malo no estaría defendiéndolo".